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Doanh nghiệp bất động sản của đại gia Đỗ Hữu Hạ đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 gấp 22 lần năm trước

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Năm ngoái, CRV cũng đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao với 4.000 tỷ và 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, CRV chỉ thực hiện được 8,3% mục tiêu doanh thu và 4,8% mục tiêu lợi nhuận.

Doanh nghiệp bất động sản của đại gia Đỗ Hữu Hạ đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 gấp 22 lần năm trước- Ảnh 1.

Dự án Hoàng Huy New City – II

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vừa công bố, CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (mã CK: CRV) - công ty con của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK: TCH) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (01/04/2026-31/03/2027) với doanh thu hợp nhất đạt 4.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.700 tỷ đồng, lần lượt gấp 14 lần và 22 lần năm tài chính 2025.

Năm ngoái, CRV cũng đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao với 4.000 tỷ và 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, CRV chỉ thực hiện được 8,3% mục tiêu doanh thu và 4,8% mục tiêu lợi nhuận.﻿

CRV cho biết, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty được xây dựng trên cơ sở dự kiến bàn giao các sản phẩm thuộc Dự án Hoàng Huy New City – II từ quý 4 năm tài chính 2025. Tuy nhiên, để phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường bất động sản, Công ty tiến hành bàn giao dự án bắt đầu từ quý 1năm tài chính 2026.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện bàn giao các sản phẩm cho nhóm khách hàng đầu tiên. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận từ Dự án Hoàng Huy New City – II sẽ được ghi nhận chủ yếu trong năm tài chính 2026.

HĐQT dự kiến trinhg cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 là không chia cổ tức. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026 là 25%. ﻿

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐQT, Ban Kiểm soát CRV sắp kết thúc. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty sẽ tiến hành bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 3 thành viên HĐQT độc lập.

Ngoài ra, HĐQT CRV dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần tại CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc - công ty con của CRV.﻿

Đầu tháng 4/2026, Nhà Đại Lộc đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất và trở thành chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có diện tích 3,2ha. Khu đất này đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 6.223,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất).

Trong giai đoạn 2026 - 2027, Nhà Đại Lộc dự kiến phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án. Theo đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần tại Nhà Đại Lộc để tăng vốn điều lệ từ 1.820 tỷ đồng lên 5.220 tỷ đồng, phục vụ việc triển khai Dự án.﻿

HĐQT cũng dự kiến xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư 800 tỷ vào Nhà Đại Lộc, thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty. Sau khi thực hiện đầu tư, CRV vẫn sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Nhà Đại Lộc.

Ngọc Điệp

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