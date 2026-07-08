Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Tập đoàn logistics hàng đầu Nhật Bản nghiên cứu đầu tư tại sân bay Gia Bình

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch Tập đoàn Yamato Nagao Yutaka (Ảnh: Bộ Công an)

Chiều ngày 6/7/2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Yamato (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại Bộ Công an.

Yamato là Tập đoàn logistics hàng đầu Nhật Bản với bề dày hơn 100 năm kinh nghiệm. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Yamato nghiên cứu, đánh giá đầu tư hệ thống kho bãi, vận tải hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời gợi mở hướng hợp tác, vận hành giữa Yamato và các đối tác Việt Nam khi công trình chính thức đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang ủng hộ và đánh giá cao việc Tập đoàn Yamato sẽ hợp tác cùng Tập đoàn FPT thành lập Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam để nghiên cứu và ứng dụng AI, dữ liệu lớn vào quản lý chuỗi cung ứng, điều phối vận tải, xây dựng và phát triển mảng logistics chuyên biệt để phục vụ cho các ngành công nghệ cao, đặc biệt là ngành bán dẫn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Yamato tiếp tục mở rộng đầu tư, xây dựng các trung tâm logistics, trung tâm tài chính và hạ tầng hậu cần quy mô lớn, tốc độ nhanh với công nghệ tiên tiến tại các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam; xem xét ưu tuyên tuyển dụng nhân viên, lao động có kỷ luật, năng lực tay nghề cao của Việt Nam vào làm việc trong hệ thống của Tập đoàn….﻿

Chủ tịch Tập đoàn Yamato Nagao Yutaka khẳng định Tập đoàn Yamato sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.