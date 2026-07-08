Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Tập đoàn logistics hàng đầu Nhật Bản nghiên cứu đầu tư tại sân bay Gia Bình

| | Doanh nghiệp

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Yamato nghiên cứu, đánh giá đầu tư hệ thống kho bãi, vận tải hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời gợi mở hướng hợp tác, vận hành giữa Yamato và các đối tác Việt Nam khi công trình chính thức đi vào hoạt động.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch Tập đoàn Yamato Nagao Yutaka (Ảnh: Bộ Công an)

Chiều ngày 6/7/2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Yamato (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại Bộ Công an.

Yamato là Tập đoàn logistics hàng đầu Nhật Bản với bề dày hơn 100 năm kinh nghiệm. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Yamato nghiên cứu, đánh giá đầu tư hệ thống kho bãi, vận tải hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời gợi mở hướng hợp tác, vận hành giữa Yamato và các đối tác Việt Nam khi công trình chính thức đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang ủng hộ và đánh giá cao việc Tập đoàn Yamato sẽ hợp tác cùng Tập đoàn FPT thành lập Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam để nghiên cứu và ứng dụng AI, dữ liệu lớn vào quản lý chuỗi cung ứng, điều phối vận tải, xây dựng và phát triển mảng logistics chuyên biệt để phục vụ cho các ngành công nghệ cao, đặc biệt là ngành bán dẫn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Yamato tiếp tục mở rộng đầu tư, xây dựng các trung tâm logistics, trung tâm tài chính và hạ tầng hậu cần quy mô lớn, tốc độ nhanh với công nghệ tiên tiến tại các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam; xem xét ưu tuyên tuyển dụng nhân viên, lao động có kỷ luật, năng lực tay nghề cao của Việt Nam vào làm việc trong hệ thống của Tập đoàn….﻿

Chủ tịch Tập đoàn Yamato Nagao Yutaka khẳng định Tập đoàn Yamato sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.

Công ty hàng không sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%, hé mở khả năng tham gia dự án sân bay Gia Bình

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia thép ở Thái Nguyên chấp nhận mua đắt, chi hàng trăm tỷ gom cổ phiếu từng tăng 320% trong một tháng

Đại gia thép ở Thái Nguyên chấp nhận mua đắt, chi hàng trăm tỷ gom cổ phiếu từng tăng 320% trong một tháng Nổi bật

Ai đứng sau DN “lột xác” ấn tượng nhất Việt Nam nửa đầu 2026: Vốn hoá tăng 15 lần, sở hữu thương hiệu đình đám trong ngành bất động sản

Ai đứng sau DN “lột xác” ấn tượng nhất Việt Nam nửa đầu 2026: Vốn hoá tăng 15 lần, sở hữu thương hiệu đình đám trong ngành bất động sản Nổi bật

Chuyến bay không có bất kỳ hành khách nào cất cánh đã trở về Nội Bài, lập kỳ tích bay dài thứ 2 thế giới

Chuyến bay không có bất kỳ hành khách nào cất cánh đã trở về Nội Bài, lập kỳ tích bay dài thứ 2 thế giới

09:56 , 08/07/2026
"Cỗ máy tăng trưởng" mới của Hòa Phát, Masan, FPT và loạt doanh nghiệp niêm yết

"Cỗ máy tăng trưởng" mới của Hòa Phát, Masan, FPT và loạt doanh nghiệp niêm yết

09:22 , 08/07/2026
Nhà máy lọc dầu duy nhất trên sàn ước thu về 100.922 tỷ trong 6 tháng, lãi gấp 7 lần cùng kỳ

Nhà máy lọc dầu duy nhất trên sàn ước thu về 100.922 tỷ trong 6 tháng, lãi gấp 7 lần cùng kỳ

08:55 , 08/07/2026
Doanh nghiệp huy động hàng trăm nghìn tỷ đồng trái phiếu: Kiểm soát thế nào?

Doanh nghiệp huy động hàng trăm nghìn tỷ đồng trái phiếu: Kiểm soát thế nào?

08:39 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên