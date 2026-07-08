Nhà máy lọc dầu duy nhất trên sàn ước thu về 100.922 tỷ trong 6 tháng, lãi gấp 7 lần cùng kỳ

Đảng ủy Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR - đơn vị thành viên Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XV (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng sản xuất của BSR đạt 4,05 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ; doanh thu hợp nhất đạt 100.922 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 12.636 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt 5.871 tỷ đồng.

Trong quý 2, BSR ghi nhận doanh thu hơn 55.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.097 tỷ đồng, tăng lần lượt 50% và hơn 384% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, BSR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 154.140 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả thực hiện năm 2025. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.162 tỷ đồng, giảm 58% so với năm trước.

Như vậy, công ty đã hoàn thành khoảng 65% kế hoạch doanh thu và gấp hơn 5,8 lần chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2026.

6 tháng đầu năm, BSR đã chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.



Trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty xác định tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung và giá dầu; duy trì NMLD Dung Quất vận hành ổn định, liên tục ở công suất tối ưu; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động của BSR-BF nhằm đáp ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng và đa dạng hóa sản phẩm.

