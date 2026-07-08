Đại gia thép ở Thái Nguyên chấp nhận mua đắt, chi hàng trăm tỷ gom cổ phiếu từng tăng 320% trong một tháng

Chi 363 tỷ mua 14,8 triệu cổ phiếu BCA

Trong tháng 5/2026, Công ty cổ phần Thương Mại Thái Hưng đã thực hiện 5 giao dịch mua vào hơn 14,8 triệu cổ phiếu BCA của Công ty cổ phần B.C.H, nâng tỷ lệ sở hữu từ 19,46% lên 49,07%.

Lý do được Thái Hưng đưa ra là cơ cấu danh mục đầu tư. Theo giá trị của các giao dịch thỏa thuận, Thái Hưng đã chi gần 363 tỷ đồng để mua vào hơn 14,8 triệu cổ phiếu trên. Trung bình mỗi lần giao dịch, Thái Hưng mua vào cổ phiếu BCA với giá trong khoảng 24.300 - 24.800 đồng/cp, trong khi đó, ﻿giá đóng cửa cổ phiếu trong tháng 5 của BCA chỉ giao động trong khoảng 20.500 đồng - 22.000/cp. Tức là Thái Hưng đang trả giá cao hơn thị trường.

Mối quan hệ giữa Thái Hưng và BCA﻿

Thái Hưng bắt đầu nắm giữ cổ phiếu của BCA từ tháng 5/2024 sau khi mua 1,87 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, Thái Hưng và BCA đã có nhiều mối liên hệ từ trước đó.

BCA từng cho Thái Hưng thuê dây chuyền sản xuất phôi thép (đang tạm dừng) để làm tài sản đảm bảo tại ngân hàng. Theo báo cáo tài chính năm 2025, khoản vay ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Nam Thái Nguyên của BCA đang được đảm bảo bởi các hợp đồng cầm cố, thế chấp, trong đó có hợp đồng thế chấp bất động sản giữa Thái Hưng và BIDV với giá trị tài sản thế chấp hơn 55 tỷ.

Thái Hưng cũng là một trong những khách hàng lớn và lâu năm của BCA. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Thái Hưng trong năm 2025 của BCA lên tới 2.626 tỷ đồng, chiếm khoảng 41% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của BCA.

Mối quan hệ của Thái Hưng và BCA còn được thể hiện qua những nhân sự cấp cao.

Ông Phạm Bá Phú, ﻿Chủ tịch HĐQT BCA hiện nay từng công tác tại Thái Hưng từ 2006-2019, từ vị trí nhân viên đến ổ trưởng tổ hàng hóa nhập khẩu rồi đến phó trưởng phòng xuất nhập khẩu, sau đó, ông gia nhập HĐQT của BCA.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BCA Đặng Ngọc Hưng cũng đang là Phó Tổng giám đốc CTCP Thép Việt Ý (VISCO) - đây từng là công ty con của Thái Hưng trước khi tỷ lệ sở hữu giảm về còn 20%.

Thành viên HĐQT còn lại là ông Nguyễn Tống Thắng cũng đảm trách qua nhiều vị trí tại Thái Hưng và các công ty có liên quan.

Ngoài ra, tháng 12/2023, BCA đã mua lại Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang (TQIS), người được BCA ủy quyền nắm giữ 100% vốn tại TQIS chính là ông Nguyễn Duy Luân - thời điểm đó là phó Tổng giám đốc Thái Hưng.

Chân dung ﻿Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (Công ty Thái Hưng) tiền thân là doanh nghiệp tư nhân dịch vụ kim khí Thái Hưng kinh doanh thép từ năm 1993, được xây dựng bởi vợ chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Thái- Nguyễn Thị Cải.

Sau nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp từ một công ty chỉ có 9 lao động với cơ sở vật chất là một ngôi nhà cấp bốn rộng 32m2 vừa làm kho chứa hàng, đã phát triển lớn mạnh không ngừng.

Công ty gia đình bà Cải vươn mình trở thành "ông lớn" trong ngành thép khi là nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các nhà máy thép tên tuổi như: CTCP Gang Thép Thái Nguyên, CTCP Thép Việt Ý, Công ty TNHH NatSteelVina (NSV, liên doanh giữa Tập đoàn NatSteel - Singapore và Tổng công ty thép Việt Nam, nhà máy tại Thái Nguyên), Công ty sản xuất Thép Úc SSE (Hải Phòng), Công ty thép VSC-POSCO (VPS, Thép Việt - Hàn, là liên doanh giữa Tổng Công ty thép Việt Nam với Tập đoàn POSCO của Hàn Quốc, tại Hải Phòng)…

Thái Hưng đã thực hiện nhiều thương vụ mua lại cổ phần của các công ty thép khác. Thái Hưng hiện đang là cổ đông lớn sở hữu 20% vốn tại CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – mã CK: TIS). Thái Hưng hiện cũng đang nắm 8% tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH) và bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch HĐQT Thái Hưng sở hữu 10% tại đây.

Bên cạnh lĩnh vực thép chủ đạo, Thái Hưng đã lấn sân ở nhiều lĩnh vực khác, nổi bật là mảng bất động sản.

Năm 2018, Thái Hưng chính thức đầu tư vào lĩnh vực bất động sản với dự án Khu đô thị Crown Villas có tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Sau 1 năm triển khai Dự án, năm 2019, Thái Hưng chính thức đưa vào hoạt động Trường IRIS – Một trong những tiện ích nằm trong Khu đô thị Crown Villas. Trường IRIS tiên phong trong lĩnh vực giáo dục chất lượng cao, theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Thái Nguyên, bao gồm các cấp học: Mầm non, Tiểu học đến THPT.

Công ty B.C.H (BCA) hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là: Phôi thép, thép xây dựng, phế liệu kim loại, than coke, các sản phẩm phụ trợ của ngành thép …﻿

Trên sàn chứng khoán, trong quá khứ, giai đoạn cuối tháng 1/2024 - cuối tháng 2/2024, cổ phiếu BCA từng gây sốt khi tăng trần nhiều phiên liên tục, giá cổ phiếu tăng trưởng 320% từ vùng giá 6.000 đồng/cổ phiếu, lên vùng giá 25.200 đồng/cổ phiếu chỉ trong khoảng 1 tháng.