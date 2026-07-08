Tạm hoãn xuất cảnh Chủ tịch 1 công ty trên sàn chứng khoán, có doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Việt Phát Group, mã chứng khoán VPG, vừa công bố thông tin về việc bà Lê Thị Thanh Lệ, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo công bố của doanh nghiệp, Việt Phát đã nhận được thông báo từ Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lệ. Nguyên nhân là doanh nghiệp thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, do có khoản nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày.

Tính đến ngày 3/7/2026, tổng số tiền thuế nợ của Việt Phát tại Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng là hơn 85,8 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền chậm nộp phát sinh. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh áp dụng từ ngày 6/7/2026 cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Việt Phát vừa trải qua một năm kinh doanh lao dốc. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 12.478 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty lỗ sau thuế 597 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn lãi 109 tỷ đồng.

Khoản lỗ lớn khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Việt Phát xuống mức âm hơn 194 tỷ đồng. Từ ngày 14/4/2026, cổ phiếu VPG bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đưa vào diện cảnh báo. Trên thị trường, cổ phiếu VPG hiện giao dịch quanh vùng giá thấp, dưới mệnh giá.

Năm 2026, Việt Phát đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng hơn đáng kể, với mục tiêu doanh thu thuần 500 tỷ đồng và lãi sau thuế 5 tỷ đồng. So với mức doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng của năm trước, kế hoạch này cho thấy quy mô hoạt động dự kiến thu hẹp mạnh.

Trước đó, doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi về nhân sự cấp cao. Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Việt Phát ghi nhận việc một số thành viên HĐQT và nhân sự phụ trách tài chính thay đổi. Bà Lê Thị Thanh Lệ hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Việt Phát Group được thành lập năm 2008, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực vận tải nội địa, sau đó mở rộng sang khoáng sản, bất động sản và thương mại. Doanh nghiệp từng giới thiệu là đối tác của một số tập đoàn lớn trong nước như EVN, PVN và Hòa Phát.

Hồi tháng 6/2025, ông Nguyễn Văn Bình, cựu Chủ tịch Việt Phát Group, bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan.