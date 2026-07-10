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PVOIL báo doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ

| | Doanh nghiệp

PVOIL báo doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ

Công ty cho biết doanh thu hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 127.300 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp ghi nhận hơn 700 tỷ đồng doanh thu, đồng thời hoàn thành khoảng 83% kế hoạch doanh thu cả năm.

Ngày 06/7/2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Công ty cho biết doanh thu hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 127.300 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp ghi nhận hơn 700 tỷ đồng doanh thu, đồng thời hoàn thành khoảng 83% kế hoạch doanh thu cả năm.

Trong kỳ, tổng sản lượng kinh doanh của PVOIL đạt 3,464 triệu m³/tấn, tăng 22% so với cùng kỳ, tương đương 56% kế hoạch năm.

Mảng bán lẻ tiếp tục được mở rộng khi doanh nghiệp đưa vào vận hành thêm 87 cửa hàng xăng dầu, hoàn thành gần 70% kế hoạch phát triển mới trong năm. Nhờ đó, mạng lưới bán lẻ của PVOIL đã nâng lên 1.037 cửa hàng trên cả nước.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là từ 15/5/2026, PVOIL chính thức phân phối xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, mở rộng danh mục sản phẩm theo định hướng chuyển dịch năng lượng.

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua, PVOIL đặt mục tiêu doanh thu 150.700 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1% so với thực hiện năm trước. Với kết quả đạt được sau 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn bốn phần năm chỉ tiêu doanh thu cả năm.

Ở chỉ tiêu lợi nhuận, PVOIL đặt mục tiêu 820 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25% so với năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 656 tỷ đồng, tăng khoảng 30%.

PVOIL báo doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ- Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị.

Song song với lĩnh vực xăng dầu truyền thống, PVOIL đang thúc đẩy kế hoạch tham gia thị trường nhiên liệu hàng không thông qua thương hiệu PV Aviation Energy.

Doanh nghiệp cho biết đang đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, phương tiện tra nạp chuyên dụng tại sân bay cùng hệ thống kho trung chuyển đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác.

Theo kế hoạch, các điều kiện về trang thiết bị sẽ hoàn tất vào cuối quý II hoặc đầu quý III/2026 để thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động tại sân bay. Nếu tiến độ được đảm bảo, PVOIL kỳ vọng sẽ ghi nhận doanh thu đầu tiên từ mảng nhiên liệu Jet A1 ngay trong những tháng cuối năm 2026, qua đó mở rộng hiện diện sang lĩnh vực cung ứng nhiên liệu hàng không.

PVOIL tiếp tục lên tiếng về xăng E10

Yên Chi

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