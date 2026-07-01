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Cập nhật KQKD quý 2/2026 ngày 10/7: BSR lãi gấp 5 lần cùng kỳ, một ngân hàng báo lãi 6 tháng tăng 80%

| | Doanh nghiệp

MBS là doanh nghiệp đầu tiên công bố BCTC quý 2/2026.

Cập nhật KQKD quý 2/2026 ngày 10/7: BSR lãi gấp 5 lần cùng kỳ, một ngân hàng báo lãi 6 tháng tăng 80%- Ảnh 1.

Doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 ngày 10/7:

Cập nhật KQKD quý 2/2026 ngày 10/7: BSR lãi gấp 5 lần cùng kỳ, một ngân hàng báo lãi 6 tháng tăng 80%- Ảnh 2.

CTCP Chứng khoán MB (mã: MBS) công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2026 với doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.196 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2025. MBS báo lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 377 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, tăng 36% và cũng nhích khoảng 3% so với quý đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của MBS đạt 2.215 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Công ty chứng khoán này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 745 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 592 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu vừa được ABBank (ABB) công bố, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của ngân hàng này ước đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025 và đạt 67% kế hoạch cả năm 2026 là 4.500 tỷ đồng.

Theo cập nhật từ lãnh đạo VietinBank , tính đến ngày 31/5/2026, tổng tài sản của ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng.

Tại họp Ban Điều hành và Hội nghị giao ban Trụ sở chính thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm, ban lãnh đạo Agribank cho biết hoạt động kinh doanh đến 30/6 ghi nhận nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản bám sát kế hoạch, cân đối vốn được bảo đảm an toàn, bền vững. Nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế lần đầu tiên đạt và vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May (Vinatex- VGT) chia sẻ, ứớc thực hiện 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt khoảng 9.769 tỷ đồng, tăng 6,5% cùng kỳ 2025, hoàn thành 46% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất ước đạt khoảng 763 tỷ đồng, tăng 14,4% cùng kỳ 2025, hoàn thành 55% kế hoạch năm.

Trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XV (mở rộng) của Đảng ủy Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 12.636 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với cùng kỳ. Trong quý 2, BSR ghi nhận doanh thu hơn 55.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.097 tỷ đồng, tăng lần lượt 50% và hơn 384% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) c ông bố tin vắn hoạt động tháng 6/2026 với doanh số đạt 16,94 triệu USD tương ứng mức giảm 14%. Tổng hợp từ các báo cáo của FMC, doanh số quý II/2026 đạt khoảng 56,96 triệu USD, tương đương hơn 1.500 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh số đạt khoảng 107,3 triệu USD, tương đương khoảng 2.840 tỷ đồng, giảm gần 21% so với nửa đầu năm 2025.

Theo báo cáo từ Vietcombank Securities (VCBS), Cao su Phước Hòa (PHR) được dự báo đạt doanh thu 494 tỷ đồng và mức lợi nhuận sau thuế 956 tỷ đồng trong quý 2, tương đương mức tăng trưởng lên tới 917%. ﻿

Tập đoàn Hà Đô (HDG) được dự báo lợi nhuận sau thuế đạt 221 tỷ đồng, tương đương mức tăng 711%.

Ngọc Điệp

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