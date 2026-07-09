Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Đặng Quang Vinh SN 1997, lừa bạn hơn 1,3 tỷ đồng để “chạy việc” vào Bách Hóa Xanh

| | Doanh nghiệp

Bắt Đặng Quang Vinh SN 1997, lừa bạn hơn 1,3 tỷ đồng để “chạy việc” vào Bách Hóa Xanh

Tin lời bạn có thể xin việc vào hệ thống Bách Hóa Xanh, một nam thanh niên ở Cần Thơ đã nhiều lần chuyển tiền để “làm hồ sơ”, “mua đồng phục”, “đóng ký quỹ”... và bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quang Vinh, SN 1997, trú phường Bình Thủy, TP Cần Thơ, để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Vinh và anh T.L.Q.K. là bạn bè quen biết từ trước. Biết anh K. có nhu cầu tìm việc làm, từ tháng 6/2023, Vinh đưa ra thông tin gian dối rằng có thể xin việc vào hệ thống Bách Hóa Xanh, đồng thời yêu cầu anh K. cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để làm hồ sơ và mua đồng phục.

Điều tra viên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quang Vinh. Ảnh: CA Cần Thơ

Để tạo lòng tin, Vinh sử dụng các tài khoản Zalo giả mạo nhân viên tuyển dụng của Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động. Sau đó, đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do như đóng phí ký quỹ, mua máy tính, học nghiệp vụ, điều chuyển vị trí công tác, hoàn thiện hồ sơ... để yêu cầu bị hại chuyển tiền.

Tin tưởng các thông tin trên, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, anh K. đã nhiều lần chuyển tiền vào 28 tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Vinh, với tổng số tiền 1.333.570.000 đồng.

Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng vẫn không được bố trí việc làm, Vinh cắt đứt liên lạc và rời khỏi địa phương. Nghi ngờ bị lừa đảo, bị hại đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Quá trình làm việc, ban đầu Vinh quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai do thua lỗ khi chơi game bài poker trực tuyến nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền “chạy việc”. Toàn bộ số tiền hơn 1,3 tỷ đồng sau khi chiếm đoạt được Vinh sử dụng để chơi game bài trực tuyến, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Qua vụ việc, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo dưới hình thức “chạy việc”, tuyển dụng lao động; không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc hình ảnh căn cước công dân cho các cá nhân, tài khoản mạng xã hội tự xưng có khả năng xin việc làm.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Elon Musk bán Internet vệ tinh ở Việt Nam: Giá hơn 31 triệu đồng cho năm đầu tiên, đắt hơn 12% giá trung bình toàn cầu

Elon Musk bán Internet vệ tinh ở Việt Nam: Giá hơn 31 triệu đồng cho năm đầu tiên, đắt hơn 12% giá trung bình toàn cầu Nổi bật

2.200 tỷ của ngành dầu khí "đắp chiếu" hơn một thập kỷ bất ngờ hồi sinh: Điều gì đã xảy ra?

2.200 tỷ của ngành dầu khí "đắp chiếu" hơn một thập kỷ bất ngờ hồi sinh: Điều gì đã xảy ra? Nổi bật

Chủ tịch F88 lần đầu nói về việc doanh nghiệp bị công an kiểm tra vào năm 2023

Chủ tịch F88 lần đầu nói về việc doanh nghiệp bị công an kiểm tra vào năm 2023

20:28 , 09/07/2026
F88 mở roadshow chào bán cổ phiếu: Tặng nhà đầu tư 88.000 đồng, đặt mục tiêu doanh thu hơn 6.000 tỷ

F88 mở roadshow chào bán cổ phiếu: Tặng nhà đầu tư 88.000 đồng, đặt mục tiêu doanh thu hơn 6.000 tỷ

16:19 , 09/07/2026
Chủ tịch 75 tuổi lần đầu đưa công ty lên sàn: Doanh thu gần 7.000 tỷ, riêng thị trường Mỹ mang về hơn 4.300 tỷ

Chủ tịch 75 tuổi lần đầu đưa công ty lên sàn: Doanh thu gần 7.000 tỷ, riêng thị trường Mỹ mang về hơn 4.300 tỷ

14:06 , 09/07/2026
Tập đoàn của ông Vũ Văn Tiền bắt tay đối tác Trung Quốc khai trương một trung tâm đặc biệt

Tập đoàn của ông Vũ Văn Tiền bắt tay đối tác Trung Quốc khai trương một trung tâm đặc biệt

13:36 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên