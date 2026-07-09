Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quang Vinh, SN 1997, trú phường Bình Thủy, TP Cần Thơ, để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Vinh và anh T.L.Q.K. là bạn bè quen biết từ trước. Biết anh K. có nhu cầu tìm việc làm, từ tháng 6/2023, Vinh đưa ra thông tin gian dối rằng có thể xin việc vào hệ thống Bách Hóa Xanh, đồng thời yêu cầu anh K. cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để làm hồ sơ và mua đồng phục.

Điều tra viên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quang Vinh. Ảnh: CA Cần Thơ

Để tạo lòng tin, Vinh sử dụng các tài khoản Zalo giả mạo nhân viên tuyển dụng của Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động. Sau đó, đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do như đóng phí ký quỹ, mua máy tính, học nghiệp vụ, điều chuyển vị trí công tác, hoàn thiện hồ sơ... để yêu cầu bị hại chuyển tiền.

Tin tưởng các thông tin trên, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, anh K. đã nhiều lần chuyển tiền vào 28 tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Vinh, với tổng số tiền 1.333.570.000 đồng.

Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng vẫn không được bố trí việc làm, Vinh cắt đứt liên lạc và rời khỏi địa phương. Nghi ngờ bị lừa đảo, bị hại đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Quá trình làm việc, ban đầu Vinh quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai do thua lỗ khi chơi game bài poker trực tuyến nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền “chạy việc”. Toàn bộ số tiền hơn 1,3 tỷ đồng sau khi chiếm đoạt được Vinh sử dụng để chơi game bài trực tuyến, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Qua vụ việc, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo dưới hình thức “chạy việc”, tuyển dụng lao động; không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc hình ảnh căn cước công dân cho các cá nhân, tài khoản mạng xã hội tự xưng có khả năng xin việc làm.