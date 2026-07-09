F88 mở roadshow chào bán cổ phiếu: Tặng nhà đầu tư 88.000 đồng, đặt mục tiêu doanh thu hơn 6.000 tỷ

Theo hình ảnh ghi nhận tại sự kiện, thẻ quà tặng giới thiệu các quyền lợi như trợ cấp nằm viện, quyền lợi tai nạn gia đình và voucher 250.000 đồng sử dụng tại hệ thống Pharmacity.

Con số 88.000 đồng cũng trùng với nhận diện thương hiệu F88, tạo điểm nhấn tại một sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư.

Buổi roadshow diễn ra trong bối cảnh CTCP Đầu tư F88 đang triển khai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo thông báo chào bán, F88 đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng ngày 01/07/2026. Công ty hiện có vốn điều lệ hơn 2.202 tỷ đồng, mã cổ phiếu F88, đang giao dịch trên UPCoM.

F88 dự kiến huy động hơn 1.563 tỷ đồng từ đợt chào bán. Toàn bộ số tiền thu được, sau khi trừ chi phí liên quan, sẽ được dùng để góp vốn tăng vốn điều lệ tại CTCP Kinh doanh F88, công ty con của F88, nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 06/07/2026 đến 16h00 ngày 27/07/2026. Nhà đầu tư đăng ký mua phải đặt cọc 10% tổng giá trị đăng ký mua. Kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu dự kiến được thông báo trong hai ngày 28-29/07/2026, còn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được phân bổ là từ ngày 30/07/2026 đến 16h00 ngày 04/08/2026.

Trên thị trường, cổ phiếu F88 đóng cửa ở mức 77.900 đồng/cp trong phiên 09/07, tăng 0,78% so với tham chiếu. Mức giá này cũng được nhà đầu tư chú ý vì tiệm cận con số 79, thường được gọi là “thần tài lớn” trong quan niệm dân gian.

Tại roadshow, F88 cũng giới thiệu bức tranh tăng trưởng của doanh nghiệp trong những năm gần đây. Theo tài liệu trình chiếu tại sự kiện, F88 dự báo doanh thu năm 2026 đạt 6.053 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.510 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 tăng 114%, tương đương khoảng 687 tỷ đồng.

Tỷ lệ phòng giao dịch có lãi đạt 99%, tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 91% và ROE năm 2025 ở mức 34,4%.

Về quá trình phát triển, F88 cho biết đã có 13 năm hoạt động, đi từ chuỗi cửa hàng cầm đồ hiện đại sang mô hình bán lẻ tiện ích tài chính và hướng tới tài chính toàn diện.

Tính đến năm 2026, công ty cho biết quy mô đạt hơn 1.000 phòng giao dịch, tổng hợp đồng vay lũy kế hơn 3,5 triệu và tổng hợp đồng bảo hiểm lũy kế khoảng 7 triệu.

Đại lý phân phối được chỉ định trong đợt chào bán là CTCP Chứng khoán Vietcap. Đơn vị kiểm toán được nêu trong thông báo là KPMG. Người ký thông báo là ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư F88.