WULING tung loạt giải pháp tài chính và ưu đãi lớn trong tháng 7

Ngay trong tháng này, khách hàng mua các dòng xe điện WULING sẽ được tiếp cận các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt cùng bộ quà tặng thiết thực.

WULING GRANGO – Giải pháp tối ưu vốn cho xe 7 chỗ, nhận xe ngay chỉ với 38 triệu đồng

WULING chính thức mở bán WULING GRANGO - mẫu MPV thuần điện 7 chỗ có giá 499 triệu đồng. Trong tháng 7 này, thương hiệu mang đến hai chương trình ưu đãi độc quyền và linh hoạt cho những khách hàng tiên phong đặt cọc với tổng giá trị quà tặng 25,5 triệu đồng (áp dụng hình thức chọn 1 trong 2):

WULING GRANGO sở hữu không gian thực dụng vượt trội với cấu hình hàng ghế 2-2-3, chiều dài cơ sở 2.850 mm và dung tích khoang hành lý tối đa đạt 3.300 lít. Mẫu MPV 7 chỗ này mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhờ chi phí năng lượng tối ưu (chỉ khoảng 46.000 đồng/100 km) cùng kết cấu lõi pin có thể thay thế độc lập, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng dài hạn.

WULING MINI EV MACARON – Tiếp cận xe điện mini 5 cửa với giá dự kiến chỉ từ 2xx – 3xx TRIỆU ĐỒNG

Song song với WULING GRANGO, WULING cũng chính thức mở bán WULING MINI EV MACARON. Đồng hành cùng những khách hàng tiên phong đặt cọc ngay trong tháng 7 này, WULING mang đến gói ưu đãi đặc quyền trị giá lên tới 19 triệu đồng áp dụng cho cả hai phiên bản 205KM & 300KM bao gồm tặng một bộ sạc tại nhà AC công suất 7kW trị giá 13,5 triệu đồng; tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá lên tới 5,5 triệu đồng (Bảo hiểm ô tô Bảo Minh).

WULING MACARON MINI EV hiện là mẫu xe điện mini 5 cửa sở hữu không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc tại thị trường Việt Nam, với dung tích khoang hành lý đạt từ 123L đến 745L. Xe ghi điểm nhờ bảng màu thời thượng ứng dụng công nghệ sơn 07 lớp cao cấp, cùng hệ thống cố định ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX độc đáo trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ.

WULING BINGO – Tối ưu chi phí sở hữu với tổng giá trị ưu đãi đến 50,5 triệu đồng

WULING BINGO ghi dấu ấn tại thị trường Việt Nam nhờ phong cách thiết kế retro hiện đại cùng các nâng cấp ấn tượng trong phân khúc A như hệ thống Camera 360, cần số điện tử sau vô lăng & khoang hành lý rộng rãi (395L-1240L). Xe hiện đã có mặt tại hệ thống đại lý WULING trên toàn quốc và sẵn sàng giao ngay với các phiên bản màu sắc thời thượng như Tím Pastel, Trắng Ivory và Xanh Denim.

Nhằm tối ưu hóa chi phí sở hữu cho nhóm khách hàng, WULING áp dụng chương trình đặc quyền cho cả ba phiên bản vào tháng 7, trong đó hai phiên bản BINGO PLUS & BINGO MAX có hai lựa chọn ưu đãi linh hoạt (áp dụng hình thức chọn 1 trong 2):

Tại thị trường Việt Nam, các dòng xe Wuling được áp dụng chính sách bảo hành dài hạn và linh hoạt theo từng nhu cầu sử dụng:

Đối với xe sử dụng cá nhân: bảo hành xe trong vòng 4 năm hoặc 150.000 km; bảo hành pin 7 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Đối với xe kinh doanh dịch vụ: bảo hành xe trong vòng 3 năm hoặc 120.000 km; bảo hành pin 7 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Đại diện WULING EV Việt Nam cho biết, trong tháng 7 hãng sẽ kết hợp nhiều đối tác trong nước ở các lĩnh vực xe công nghệ, tài chính, hạ tầng trạm sạc... để khởi động các ưu đãi và quyền lợi mới cho người dùng, đặc biệt là nhóm tài xế dịch vụ & đơn vị kinh doanh vận tải.

Song song với các chương trình ưu đãi, thương hiệu đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái cho người dùng xe điện thông qua mục tiêu phát triển 2.100 trụ sạc toàn quốc của mạng lưới TMT-EGREEN và mở rộng hơn 100 xưởng dịch vụ cùng đối tác Carpla Service.