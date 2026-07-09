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Con gái ông Vũ Văn Tiền từ nhiệm thành viên HĐQT Chứng khoán An Bình

| | Doanh nghiệp

Chứng khoán An Bình công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Vũ Khánh Linh.

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS, mã: ABW, sàn UPCoM) vừa công bố đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của bà Vũ Khánh Linh.

Bà Vũ Khánh Linh cho biết lý do từ nhiệm là bởi trong thời gian tới vì lý do công việc cá nhân, nên bà không đảm bảo thu xếp thời gian thích hợp để hoàn thành được các công việc mà Đại hội đồng cô đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị giao cho.

Được biết, bà Vũ Khánh Linh sinh năm 1993, là con gái ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Bà Linh mới được bầu làm thành viên HĐQT Chứng khoán An Bình kể từ ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 3/2026. Thời điểm đó, bà còn là Trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình.

Bên cạnh bà Linh còn có 3 nhân sự khác được bầu bổ sung vào HĐQT ABS đó là: Ông Trần Việt Dũng, ông Nguyễn Quang Đạt và bà Vũ Thị Hải Nga.

Con gái ông Vũ Văn Tiền từ nhiệm thành viên HĐQT Chứng khoán An Bình - Ảnh 1.

Trong diễn biến khác, ngày 17/6 vừa qua, ABS đã tăng vốn điều lệ từ 1.011,5 tỷ đồng lên mức 3.011,5 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Chứng khoán An Bình phân phối 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 31 nhà đầu tư cá nhân. Trong số 31 người có 9 cá nhân là cổ đông hiện hữu, còn lại là nhà đầu tư góp vốn mới.

Trong đó có 5 cá nhân được phân phối nhiều nhất, mỗi người 14,8 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu về là 2.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dùng 1.400 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (bao gồm cổ phiếu, trái phiếu) của công ty, 100 tỷ đồng để đầu tư giấy tờ có giá và 500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin.

Đây là một trong hai phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Phương án còn lại là phát hành tối đa 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. ABS không thực hiện mua lại cổ phiếu ESOР đã phát hành.

Đối tượng được phát hành cổ phiếu là Thành viên HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát; Người lao động ký HĐLĐ chính thức. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách CBNV được tham gia Chương trình ESOP và số cổ phiếu của CBNV.

Thời gian dự kiến phát hành: Quý II - III/2026. Với 50 tỷ đồng dự kiến thu về, ABS sẽ bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Hà Ly

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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