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Một công ty chốt ngày chia cổ tức tiền mặt 35%

| | Doanh nghiệp

Một công ty chốt ngày chia cổ tức tiền mặt 35%

Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng là 22/7, đồng nghĩa cổ phiếu DBM sẽ giao dịch không hưởng quyền từ ngày 21/7.

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) - Chi nhánh TP.HCM vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức của CTCP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk (UPCoM: DBM).

Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng là 22/7, cổ phiếu DBM sẽ giao dịch không hưởng quyền từ ngày 21/7. Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/8.

Trên thị trường chứng khoán, DBM là doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ với vốn hóa khoảng 54 tỷ đồng, tính theo thị giá 28.000 đồng/cổ phiếu. Công ty hiện chỉ có hơn 1,94 triệu cổ phiếu lưu hành, trong khi thanh khoản của mã này ở mức rất thấp, nhiều phiên không ghi nhận bất kỳ giao dịch khớp lệnh nào.

DBM dự kiến chi khoảng 6,8 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2025.

Trong đợt chi trả cổ tức lần này, cổ đông hưởng lợi nhiều nhất là CTCP Traphaco (HOSE: TRA) khi đang nắm khoảng 58% vốn điều lệ tại DBM. Với tỷ lệ sở hữu này, Traphaco dự kiến sẽ nhận xấp xỉ 3,9-4 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt chi trả này.

Tháng 4/2026, DBM thông báo không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán. Nguyên nhân cốt lõi là do quy mô vốn điều lệ thực góp tính đến ngày 31/12/2025 của công ty chỉ đạt hơn 19,41 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức tối thiểu 30 tỷ đồng theo quy định pháp luật hiện hành.

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