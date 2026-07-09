Úc đặt cược vào doanh nhân thay vì dòng vốn: Tham vọng phía sau National Innovation Visa

Đằng sau sự ra đời của National Innovation Visa là một cuộc cạnh tranh âm thầm giữa các nền kinh tế phát triển. Nếu trước đây, dòng vốn là yếu tố được săn đón, thì ngày nay, "cuộc đua" đã chuyển sang những cá nhân có khả năng tạo ra giá trị: doanh nhân, nhà sáng lập, nhà khoa học và các chuyên gia hàng đầu. Với chính phủ Úc, đánh giá ứng viên dựa trên thành tựu đã đạt được và tiềm năng đóng góp lâu dài cho kinh tế của quốc gia được xem là khoản đầu tư bền vững hơn bất kỳ dòng vốn ngắn hạn nào.

Cơ hội cho doanh nhân Việt Nam

Đối với cộng đồng doanh nhân Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế, National Innovation Visa (Thị Thực Đổi Mới Quốc Gia) mang đến một lộ trình khác biệt. Nếu đáp ứng các tiêu chí của chương trình, ứng viên có thể được cấp quyền thường trú nhân (Permanent Residence) ngay từ đầu. Vợ hoặc chồng và con phụ thuộc cũng được đưa vào cùng hồ sơ và hưởng đầy đủ quyền lợi của thường trú nhân tại Úc.

Một điểm đáng chú ý khác là chương trình không yêu cầu ứng viên phải thực hiện một khoản đầu tư ‘triệu đô’ như trước hay khả năng thành công của doanh nghiệp sau khi được trở thành thường trú nhân. Theo các chuyên gia, đây là một trong những ưu điểm giúp chương trình này trở thành lựa chọn được nhiều doanh nhân quốc tế quan tâm kể từ khi chương trình được công bố vào cuối năm 2024.

Hồ sơ mạnh không chỉ đến từ nguồn vốn (Nguồn: ChatGPT AI)

Tuy nhiên, National Innovation Visa cũng là chương trình có tiêu chí đánh giá chặt chẽ.

Thay vì xem xét năng lực tài chính, cơ quan xét duyệt tập trung vào chất lượng thành tựu, vai trò lãnh đạo, mức độ ảnh hưởng trong lĩnh vực hoạt động cũng như khả năng đóng góp của ứng viên đối với nền kinh tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Úc.

Việc xây dựng chiến lược hồ sơ ngay từ đầu có ý nghĩa quyết định đối với kết quả xét duyệt - Jean-François Harvey - Nhà sáng lập và Luật sư Điều hành Toàn cầu của Hãng Luật Harvey Law Group (Nguồn: HLG)

Theo đại diện Harvey Law Group (HLG), nhiều doanh nhân Việt Nam có nền tảng kinh doanh vững chắc nhưng chưa biết cách chuyển hóa những thành tựu đó thành một hồ sơ đáp ứng đúng kỳ vọng của chương trình.National Innovation Visa không chỉ đánh giá những gì ứng viên đã đạt được, mà còn đánh giá cách những thành tựu đó được chứng minh dưới góc độ pháp lý và khả năng đóng góp trong tương lai. Việc xây dựng chiến lược hồ sơ ngay từ đầu có ý nghĩa quyết định đối với kết quả xét duyệt," đại diện HLG nhận định.

National Innovation Visa đòi hỏi một chiến lược hồ sơ được xây dựng bài bản ngay từ đầu. Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư và mạng lưới hơn 20 văn phòng trên thế giới, Harvey Law Group hỗ trợ khách hàng từ khâu đánh giá điều kiện, xây dựng chiến lược pháp lý đến đại diện trong toàn bộ quá trình nộp hồ sơ. Thông tin chi tiết về chương trình có thể được tư vấn qua Hotline: 091 444 1016.