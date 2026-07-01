Vietnam Airlines vừa có chuyến bay lạ, chỉ thua không quân Đức một điều

Vietnam Airlines ghi nhận chuyến bay dài thứ hai từng được thực hiện bằng Airbus A350

Chiến dịch cứu trợ nhân đạo của Chính phủ Việt Nam tới Venezuela bắt đầu từ ngày 29/6/2026 với chuyến bay VN66 xuất phát từ Hà Nội lúc 0 giờ 45 phút. Máy bay chở 124 cán bộ, nhân viên cứu hộ, 10 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng khoảng 25 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp và thiết bị chuyên dụng, dừng kỹ thuật tại Sân bay Charles de Gaulle (Paris) trước khi tiếp tục đến Caracas.

Chưa đầy 24 giờ sau, Vietnam Airlines tiếp tục khai thác chuyến bay VN68 theo cùng lộ trình, vận chuyển thêm 46,8 tấn hàng hóa cứu trợ và trang thiết bị phục vụ lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Theo Vietnam Airlines, việc triển khai liên tiếp hai chuyến bay trong thời gian ngắn đòi hỏi sự phối hợp của các cơ quan chức năng cùng các đơn vị khai thác, kỹ thuật và phục vụ mặt đất nhằm huy động nhân lực, hàng hóa trên hai châu lục.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela, một chiếc Airbus A350-900 thực hiện chuyến bay định vị (ferry flight) từ Sân bay Quốc tế Simón Bolívar (Caracas) về Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Chuyến bay kéo dài hơn 18 giờ, vượt quãng đường khoảng 10.190 dặm (16.398 km) mà không dừng tiếp nhiên liệu.

Với quãng đường này, Vietnam Airlines ghi nhận chuyến bay dài thứ hai từng được thực hiện bằng Airbus A350. Thành tích chỉ xếp sau chuyến bay đặc biệt của Không quân Đức vào năm 2020 , khi một chiếc Airbus A350 bay liên tục khoảng 17.000 km từ Cologne (Đức) đến Canberra (Australia) trong khoảng 19 giờ.

Hành trình Caracas - Hà Nội cũng dài hơn các chuyến bay thương mại giữa Singapore và New York do Singapore Airlines khai thác bằng Airbus A350-900ULR, vốn hiện được xem là đường bay chở khách theo lịch trình dài nhất thế giới.

Một điểm đáng chú ý là Airbus công bố A350-900 có tầm bay danh nghĩa khoảng 14.350 km, thấp hơn đáng kể so với quãng đường hơn 16.000 km mà Vietnam Airlines vừa thực hiện.

Con số Airbus công bố được xác định trong điều kiện khai thác thương mại tiêu chuẩn, khi máy bay chở hành khách, hàng hóa và nhiên liệu theo cấu hình thông thường. Trong khi đó, chuyến bay từ Caracas về Hà Nội là chuyến bay định vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ, không chở hành khách và gần như không có hàng hóa, giúp tải trọng của máy bay giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, quãng đường bay thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết, hướng gió ở tầng cao, đường bay được lựa chọn, kế hoạch tiếp nhiên liệu và giới hạn khai thác của từng chuyến bay. Khi hội tụ các điều kiện thuận lợi, Airbus A350-900 hoàn toàn có thể thực hiện những hành trình dài hơn tầm bay danh nghĩa mà nhà sản xuất công bố.

Đây cũng là lý do nhiều chuyến bay lập kỷ lục trên thế giới thường là các chuyến bay thử nghiệm, chuyến bay định vị hoặc nhiệm vụ đặc biệt, thay vì các chuyến bay thương mại thông thường.

Vietnam Airlines hiện chưa khai thác đường bay thường lệ đến Nam Mỹ. Vì vậy, hành trình tới Venezuela là nhiệm vụ đặc biệt phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo của Chính phủ Việt Nam, đồng thời cho thấy khả năng khai thác linh hoạt của dòng Airbus A350 trong các nhiệm vụ sơ tán, vận chuyển ngoại giao và cứu trợ thiên tai bên cạnh vai trò phục vụ các đường bay thương mại đường dài.

Cơ trưởng thực hiện chuyến bay nói gì sau khi trở về?﻿

Trở về sau chuyến công tác đặc biệt, cơ trưởng Tô Ngọc Giang - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết được giao nhiệm vụ đi Venezuela khoảng 18h chiều 28/6. Mọi công việc được triển khai “thần tốc”, tổ công tác họp đến 20h và quyết định bay ngay trong đêm.

Theo vị cơ trưởng, đường bay từ Hà Nội đi Pháp là đường bay truyền thống của Vietnam Airlines, các thủ tục thuận lợi và phi hành đoàn rất thông thạo. Tuy nhiên, hành trình từ Pháp đi Venezuela rất mới, Vietnam Airlines chưa từng khai thác. Bay qua Đại Tây Dương gió rất lớn, đường bay không cố định, đường bay phải xây dựng riêng từng ngày tùy theo hướng gió, thời tiết và loại máy bay khai thác… đảm bảo chuyến bay an toàn tuyệt đối.

Ông Giang chia sẻ chuyến bay hạ cánh tại Arturo Michelena gặp những khó khăn chưa từng có. Hạ tầng sân bay Arturo Michelena tuy không bị thiệt hại do động đất, nhưng toàn bộ thông tin dữ liệu về sân bay không có trên hệ thống của phi hành đoàn.

Việc lên đường đi Venezuela quá gấp, tổ bay chưa kịp chuẩn bị gì. Khi hạ cánh, tổ lái không thực hiện được các ứng dụng tự động mà thao tác phải nhập thủ công, tình huống này có nhiều rủi ro và phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm của phi công.

“Các sân bay trên thế giới hiện đang áp dụng phương thức hạ cánh tự động có GPS dẫn đường. Với lần hạ cánh này, do tài liệu bay không có, các thông tin dữ liệu nhập thủ công sẽ dẫn tới sai số nên chuyến bay không thể thực hiện hạ cánh theo phương thức GPS. Tổ lái buộc phải hạ cánh theo phương thức cổ điển, phương thức này hiện chỉ áp dụng trong huấn luyện bay SIM (buồng lái giả định).



Trong quá trình hạ cánh, chúng tôi liên lạc bằng tín hiệu riêng với kiểm soát viên không lưu. Tổ lái gồm 6 phi công đều phải tập trung cao độ, trong đó 2 phi công ngồi ghế lái trực tiếp, 4 phi công còn lại phải căng mắt quan sát, đọc bản đồ và trao đổi liên tục, đảm bảo mọi thứ chuẩn xác nhất, hạ cánh an toàn tuyệt đối” - cơ trưởng Tô Ngọc Giang thông tin.

Sau những phút “cân não” hạ cánh, phi hành đoàn tiếp tục gặp khó khăn khác khi sân bay Arturo Michelena không có internet, tổ lái VN66 không lấy được tài liệu bay.



“Tất cả các thiết bị phi hành đoàn mang theo như EC, cục wifi đều không thể kết nối và trở nên vô dụng. Sau khá nhiều thời gian khi tìm cách xử lý, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ một xe di động có thiết bị thu phát sóng vệ tinh Starlink để làm các thủ tục và lấy tài liệu bay” - cơ trưởng Tô Ngọc Giang kể về tình huống chưa từng xảy ra trong sự nghiệp lái phi cơ của mình.﻿

Máy bay Vietnam Airlines phải nằm lại Arturo Michelena 5 tiếng. Trong hoàn cảnh xảy ra động đất, các kho dự trữ dầu, việc vận chuyển cũng bị ảnh hưởng.

Ban đầu, đơn vị cung cấp nhiên liệu chỉ đồng ý bơm 60 tấn dầu, tuy nhiên lượng dầu này không đủ cho máy bay về tới Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực đàm phán, nhà cung cấp chấp thuận tiếp dầu cho máy bay với mức 80 tấn. Mỗi xe chở dầu chỉ bơm 15 tấn rồi đi nạp dầu trong khoảng 30 phút, vì vậy máy bay phải chờ 5 xe bơm dầu.



Cuối cùng, chiếc Airbus 350 bay không tải từ Venezuela đã về Hà Nội trong hơn 18 tiếng và làm nên kỷ lục.﻿