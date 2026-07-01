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25FIT - Chủ chuỗi phòng tập có 16 chi nhánh bị phạt 580 triệu đồng vì 1 loạt vi phạm

| | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần 25FIT bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 580 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, liên quan đến hợp đồng theo mẫu và thu thập thông tin cá nhân.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 25FIT, đơn vị vận hành chuỗi phòng tập 25 FIT, với số tiền 580 triệu đồng do vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo cơ quan quản lý, doanh nghiệp có 5 hành vi vi phạm.

Cụ thể, 25FIT không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ việc đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định. Doanh nghiệp cũng không cho phép khách hàng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động thương mại khác.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần 25FIT không công khai hợp đồng theo mẫu theo quy định; không bảo đảm cỡ chữ tối thiểu đối với hợp đồng được giao kết bằng văn bản; đồng thời đưa vào hợp đồng theo mẫu các điều khoản không được pháp luật cho phép.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện hợp đồng và các chính sách liên quan nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ra mắt từ năm 2019, Công ty Cổ phần 25FIT phát triển chuỗi phòng tập cùng tên tại Việt Nam, tập trung vào mô hình tập luyện ứng dụng công nghệ kích thích cơ bằng xung điện (EMS). Doanh nghiệp hiện vận hành 16 cơ sở tại TP HCM, Bình Dương và Hà Nội, đồng thời mở rộng sang các loại hình yoga, pilates và fitness.﻿

Tuấn Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
25fit

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