Antesco bứt tốc 6 tháng, cam kết cán mốc sản xuất 100.000 tấn/năm.

Một góc nhìn khác của nhà máy ANTAFOOD Tây Ninh - Nguồn ảnh: Công ty Antesco

Dấu mốc quan trọng của dự án

Đầu tháng 7 năm 2026, sau khi Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thành lập công ty con ANTAFOOD để triển khai dự án, Antesco đã có những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa dự án xây dựng nhà máy chế biến rau quả tại Khu công nghiệp Hòa Bình, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. Cũng trong đầu tháng 7 vừa qua, công ty đã hoàn tất việc đặt cọc cho cơ sở sản xuất mới - một động thái cho thấy dự án giờ đây không chỉ còn nằm trên giấy tờ, mà còn được thực thi chính thức bởi doanh nghiệp.

Ban Lãnh Đạo Công Ty Antesco bàn bạc hội ý cho dự án nhà máy ANTAFOOD Tây Ninh - Nguồn ảnh: Công ty Antesco

Dự án dự kiến khởi công trong quý III năm 2026 và được Ban lãnh đạo cùng Ban dự án cam kết đưa vào vận hành chính thức từ ngày 10 tháng 1 năm 2027. Toàn bộ quá trình chuẩn bị, lắp đặt và chạy thử được thực hiện chỉn chu trong khoảng nửa năm - một tiến độ tăng tốc hiếm thấy, phản ánh năng lực tổ chức hiệu quả của Antesco trong việc mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Những con số biết nói

Nhà máy mới có diện tích 1,6 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 419 tỷ đồng, được thiết kế theo mô hình nhiều dây chuyền sản xuất. Cấu trúc này cho phép Antesco linh hoạt vận hành song song nhiều dòng sản phẩm, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong nước và ở những thị trường quốc tế có tiêu chuẩn kiểm tra gắt gao như châu Âu, châu Mỹ và các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, vừa tạo dư địa cho các kế hoạch mở rộng của công ty trong giai đoạn sau 2030.

Bên cạnh dây chuyền chế biến, nhà máy còn được đầu tư hệ thống kho lạnh với công suất lên tới 4.000 tấn, nâng cao năng lực bảo quản và giúp doanh nghiệp. Kho lạnh cho phép chế biến và trữ đông dồi dào vào chính vụ và xuất khẩu đều cả năm, giải quyết được bài toán mùa vụ có thể gây thiếu nguyên liệu.

Với tôn chỉ lấy con người và cộng đồng làm trung tâm, Ban lãnh đạo dự kiến nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 500 lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương tại tỉnh Tây Ninh và củng cố chuỗi cung ứng của doanh nghiệp tại khu vực phía Nam.

Hệ thống sản xuất tích hợp nhiều dây chuyền sản xuất của Antesco - Nguồn ảnh: Công ty Antesco

Nâng cấp công suất - bước chuyển mình của cả hệ thống

Điểm sáng lớn nhất của dự án nằm ở năng lực sản xuất. Nhà máy không đơn thuần là một dự án mở rộng, mà còn là một mắt xích trọng điểm trong quá trình chuyển mình của toàn bộ chuỗi sản xuất của Antesco.

Antesco hiện vận hành 4 nhà máy - 3 tại An Giang và 1 tại Lâm Đồng - với tổng công suất chế biến 75.000 tấn thành phẩm/năm. Nhà máy Tây Ninh có công suất thiết kế trên 33.600 tấn/năm; khi đi vào hoạt động, tổng công suất của toàn hệ thống sẽ vượt mốc 100.000 tấn/năm, tương đương hơn 160.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. Bước nhảy về công suất giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước các đơn hàng lớn, rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh về quy mô - những yếu tố ngày càng mang tính quyết định trong ngành chế biến rau quả xuất khẩu.

Số hóa quản trị, đồng bộ toàn hệ thống

Quy trình sản xuất đạt chất lượng cao - Nguồn ảnh: Công ty Antesco

Mạng lưới nhà máy mở rộng và tổng công suất vượt mốc 100.000 tấn/năm đòi hỏi doanh nghiệp phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị. Từ cuối quý I năm 2026, Antesco đã triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trên toàn hệ thống, cùng bộ chỉ số KPI và cơ chế lương 3P. Công nghệ ERP cho phép doanh nghiệp đồng bộ hoạt động sản xuất, quản lý kho, chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc theo thời gian thực giữa các nhà máy - giúp Antesco kiểm soát tăng trưởng bài bản và đáp ứng chuẩn quản trị của doanh nghiệp niêm yết trên HoSE.

Củng cố đà tăng trưởng

Nhà máy ANTAFOOD Tây Ninh được kỳ vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng dài hạn của Antesco, bổ sung cho kết quả kinh doanh mà công ty đang từng bước công bố. Với tiến độ tăng tốc, quy mô đầu tư bài bản và bước nhảy công suất vượt mốc 100.000 tấn/năm, nhà máy hứa hẹn đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình vươn tầm của Antesco trong ngành chế biến rau quả khu vực, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 20%, minh chứng cho định hướng phát triển nhất quán mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi.