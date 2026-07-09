Vietinbank muốn bán toàn bộ hơn 6,9 triệu cổ phiếu PHP của Cảng Hải Phòng

Ngày 7/7/2026, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, MCK: CTG) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 1/7/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty CP Cảng Hải Phòng (MCK: PHP) cho Vietinbank. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là hơn 6,94 triệu cổ phiếu PHP, tương ứng 2,12% tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành.

Vietinbank muốn bán cổ phiếu PHP của Cảng Hải Phòng theo phương thức đấu giá công khai thông thường tại HNX với giá khởi điểm 40.048 đồng/cổ phiếu, cao hơn 5% so với thị giá chốt phiên 8/7/2026 (38.100 đồng/cổ phiếu). Tạm tính theo giá khởi điểm, ước tính Vietinbank có thể thu về gần 278 tỷ đồng nếu bán ra thành công toàn bộ hơn 6,94 triệu cổ phiếu PHP mà ngân hàng này đang sở hữu.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu dự kiến trong Quý III/2026.

Được biết, Cảng Hải Phòng có vốn điều lệ gần 3.270 tỷ đồng; ngành nghề kinh doanh chính là Bốc xếp hàng hóa. PHP cung cấp các dịch vụ Vận tải hàng hóa đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa; Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi, văn phòng; Môi giới thuê tàu biển, dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, dịch vụ giao nhận, nâng hạ hàng hóa, dịch vụ khai thuê hải quan;...

Trước đó, VietinBank đã không bán ra thành công bất cứ cổ phiếu SGP nào của Công ty CP Cảng Sài Gòn (Saigon Port, MCK: SGP, sàn UPCoM) trong tổng số hơn 19,31 triệu cổ phiếu đăng ký bán trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 25/5/2026 đến ngày 23/6/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì điều kiện thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, VietinBank vẫn duy trì sở hữu hơn 19,31 triệu cổ phiếu SGP, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,93% vốn điều lệ của Saigon Port.



