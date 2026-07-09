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Tập đoàn của ông Vũ Văn Tiền bắt tay đối tác Trung Quốc khai trương một trung tâm đặc biệt

| | Doanh nghiệp

Tập đoàn của ông Vũ Văn Tiền bắt tay đối tác Trung Quốc khai trương một trung tâm đặc biệt

Theo ông Tiền, trong giai đoạn tới, Geleximco sẽ mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và nhiều dự án công nghệ mới.

Sáng ngày 8/7/2026, Tập đoàn Geleximco chính thức khai trương Trung tâm Trải nghiệm Robot AI AIMOGA tại Tòa nhà Geleximco (36 Hoàng Cầu, Hà Nội), đưa vào hoạt động showroom Robot AI đầu tiên trong hệ sinh thái công nghệ cao của Geleximco tại Việt Nam. Đây là cột mốc mở đầu cho chiến lược phát triển AI và robot của Tập đoàn cùng các đối tác công nghệ quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Trải nghiệm Robot AI AIMOGA, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Geleximco - cho biết việc đưa robot AI vào vận hành là bước đi đầu tiên trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao của tập đoàn.

Theo ông Tiền, trong giai đoạn tới, Geleximco sẽ mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và nhiều dự án công nghệ mới.

Trung tâm Trải nghiệm Robot AI AIMOGA được bố trí thành ba khu vực chính, gồm không gian trưng bày các mẫu xe Omoda & Jaecoo, khu trải nghiệm robot hình người Mornine và khu trình diễn robot Argos.

Tại sự kiện, robot hình người Mornine trực tiếp đảm nhận vai trò dẫn chương trình, trong khi các robot Argos thực hiện những màn trình diễn công nghệ, qua đó giới thiệu khả năng ứng dụng của AI và robot trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, thương mại và đời sống.

Theo Geleximco, việc đưa trung tâm vào hoạt động không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp mà còn khẳng định định hướng lấy công nghệ cao và đổi mới sáng tạo làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Trước đó, tháng 4/2026, Geleximco và AiMOGA Robotics đã ký thỏa thuận khung hợp tác chiến lược tại Vu Hồ (Trung Quốc). Theo nội dung hợp tác, hai bên dự kiến thành lập liên doanh nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D), sản xuất và thương mại hóa các giải pháp robot tại Việt Nam.

AiMOGA Robotics là doanh nghiệp chuyên về robot và trí tuệ nhân tạo, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn ô tô Chery. Công ty sở hữu chuỗi công nghệ khép kín, từ thiết kế, phát triển cảm biến, điều khiển chuyển động, tương tác người - máy cho đến sản xuất và triển khai sản phẩm.

Hiện các dòng robot hình người và robot chó của AiMOGA đã được triển khai tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Malaysia, Indonesia và Thái Lan, giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm vận hành và thương mại hóa trên nhiều thị trường quốc tế.

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Yên Chi

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