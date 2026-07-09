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Hạn chót tháng 9: Các “cá mập” nghìn tỷ USD bước vào cuộc đua chia phần MoMo, lượng cổ phần rao bán gây bất ngờ

| | Doanh nghiệp

Hạn chót tháng 9: Các “cá mập” nghìn tỷ USD bước vào cuộc đua chia phần MoMo, lượng cổ phần rao bán gây bất ngờ

Thương vụ bán vốn tại MoMo đang bước vào mốc đáng chú ý trong tháng 9, với sự xuất hiện của loạt định chế tài chính có quy mô hàng trăm đến hàng nghìn tỷ USD.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết Blackstone, CVC Capital Partners và MUFG của Nhật Bản nằm trong nhóm nhà đầu tư đang quan tâm tới việc mua cổ phần tại MoMo. Hạn chót để các bên nộp hồ sơ dự thầu ràng buộc dự kiến rơi vào tháng 9.

Sự xuất hiện của các tên tuổi này cho thấy sức hút đáng kể của một trong những kỳ lân công nghệ hiếm hoi tại Việt Nam. Blackstone hiện là nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, với hơn 1.300 tỷ USD tài sản quản lý.

CVC Capital Partners là một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn tại châu Âu, quản lý khoảng 209 tỷ euro tài sản. Trong khi đó, MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) là ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, với quy mô tài sản khoảng 2.700 tỷ USD.

Một nguồn tin cho hay, tỷ lệ cổ phần chào bán vẫn chưa được chốt, nhưng quá trình này có thể dẫn đến việc chuyển nhượng một lượng lớn cổ phần. Một nguồn tin thứ ba cho biết số lượng cổ phần được rao bán có thể lên tới 50%.﻿

Các bên liên quan gồm MoMo, Blackstone, CVC và MUFG đều không bình luận hoặc chưa phản hồi về nội dung này.

MoMo được thành lập năm 2010, ban đầu là nền tảng thanh toán di động, sau đó mở rộng thành ứng dụng tài chính với các dịch vụ như thanh toán, cho vay tiêu dùng, bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư và công cụ dành cho nhà bán hàng.

Theo giới thiệu của công ty, MoMo hiện phục vụ hơn 30 triệu người dùng tại Việt Nam. Vòng gọi vốn lớn gần nhất của MoMo diễn ra năm 2021, khi công ty công bố huy động 200 triệu USD từ nhóm nhà đầu tư do Mizuho Bank dẫn dắt.

Theo thông tin từng được công bố trước đó, MoMo được định giá trên 2 tỷ USD sau vòng gọi vốn năm 2021, qua đó trở thành một trong số ít startup công nghệ Việt Nam đạt quy mô “kỳ lân”. Doanh nghiệp cũng ghi nhận có lãi từ năm 2024, trong bối cảnh thị trường thanh toán không tiền mặt và dịch vụ tài chính số tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.

Anh Khôi

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