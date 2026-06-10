F88 thay đổi định vị và chiến lược quản trị, mục tiêu là phát triển bền vững

Việc công bố báo cáo Phát triển bền vững giúp F88 thể hiện tinh thần chủ động công khai mọi hoạt động trước khách hàng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước, ghi dấu sự chuyển mình từ doanh nghiệp tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, bản báo cáo này được kỳ vọng giúp F88 thu hút nguồn vốn ưu đãi bởi các nhà đầu tư, định chế tài chính quốc tế thường ưu tiên phê duyệt vay cho các dự án thúc đẩy tài chính toàn diện và hỗ trợ giải quyết các điểm nghẽn tài chính cho người lao động bình dân tại quốc gia đang phát triển. Khi chi phí vốn đã hạ, công ty sẽ có điều kiện hạ chi phí vay, mang lại lợi ích tài chính trực tiếp cho khách hàng.

Cuối cùng, đây cũng là lời khẳng định F88 rằng đã nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro, chuẩn hóa quy trình thẩm định, quản lý chặt chẽ mạng lưới cửa hàng và hoạt động thu hồi nợ trên toàn hệ thống. Những nâng cấp này giúp tăng cường năng lực kiểm soát tuân thủ, chuẩn hóa vận hành và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp trong dài hạn.

Báo cáo Phát triển bền vững của F88 mang theo một số thông điệp đáng chú ý. Nổi bật nhất là việc F88 sẽ tập trung phát triển, cung cấp nền tảng tài chính toàn diện một cách minh bạch, có trách nhiệm cho mọi khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng khó tiếp cận ngân hàng truyền thống, hiện chiếm gần 70% tổng số khách hàng của công ty. Điều này đồng nghĩa với việc trong 5 năm tới, F88 không chỉ cung cấp các sản phẩm vay cầm cố quen thuộc mà sẽ mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, sản phẩm gồm bảo hiểm, đầu tư và các giải pháp tài chính phục vụ đời sống khác. Điều này không chỉ mở ra một hướng tiếp cận dịch vụ tài chính mới cho hàng chục triệu người chưa đủ điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng mà còn lấp đi khoản trống trong thị trường tài chính tiêu dùng hiện tại.

Song song, F88 cũng đã triển khai các hoạt động cộng đồng như chương trình giáo dục tài chính Tri thức xanh (từ 2025), chương trình hỗ trợ phụ nữ yếu thế khởi nghiệp Ước mơ xanh (từ 2024). Về con người và môi trường làm việc, F88 tập trung xây dựng môi trường làm việc công bằng, đa dạng và phát triển bền vững thông qua nâng cao năng lực đội ngũ, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường an toàn lao động và chăm lo toàn diện cho trải nghiệm nhân sự.

Ở khía cạnh môi trường, F88 thúc đẩy vận hành xanh thông qua việc tối ưu tiêu thụ tài nguyên, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đẩy mạnh chuyển đổi số. Năm 2025, F88 đã tiết kiệm 56,1% tổng lượng giấy sử dụng của hệ thống 949 PGD thông qua giải pháp số hóa vận hành, triển khai thiết bị hẹn giờ thông minh tại 112 PGD, giảm phát thải nhờ cải tiến thiết kế quầy giao dịch. Tổng điện năng tiêu thụ toàn hệ thống đạt 5.431.589 kWh tương đương 3.580,49 tấn CO2e, tạo nền tảng để từng bước đo lường và quản trị tác động môi trường một cách bài bản hơn trong dài hạn.

Tiếp theo, công ty đã hoàn thiện cấu trúc quản trị ESG nhiều tầng gồm Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Điều phối ESG và cơ chế phối hợp liên chức năng. Đồng thời, doanh nghiệp đã triển khai các chính sách liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân, cơ chế tố giác, quản lý xung đột lợi ích và xử lý khiếu nại nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong vận hành.

F88 áp dụng bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI (Global Reporting Initiative) như nền tảng xuyên suốt cho chiến lược ESG, quản trị rủi ro và công bố thông tin. GRI yêu cầu doanh nghiệp minh bạch cả kết quả đạt được lẫn các vấn đề còn tồn tại, tập trung nguồn lực vào những tác động kinh tế, môi trường và xã hội có ý nghĩa dài hạn. Bộ tiêu chuẩn này cũng nhấn mạnh vai trò tham vấn các bên liên quan trong mọi quyết sách ESG và chuẩn hóa hệ thống dữ liệu theo thông lệ quốc tế, giúp nhà đầu tư và thị trường có cơ sở đánh giá năng lực quản trị, mức độ minh bạch và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Báo cáo được lập đến thời điểm 31/12/2025, khi F88 đã có 949 PGD trên toàn quốc, tổng tài sản đạt 6.826 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 908 tỷ đồng, và có 4.681 nhân sự. Chỉ số hài lòng khách hàng CSAT đạt 90%, NPS đạt 76%, chỉ số cao trong phân khúc thị trường tài chính thay thế ở Việt Nam. Báo cáo cũng ghi nhận 470.051 khách hàng vay là phụ nữ và 67% khách hàng không chứng minh được thu nhập.

Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng lớn đã công bố Báo cáo Phát triển bền vững theo bộ tiêu chuẩn GRI hoặc xây dựng Khung Tài chính bền vững bài bản và lồng ghép sâu vào các cam kết, báo cáo rủi ro Môi trường - Xã hội vào Báo cáo thường niên hàng năm. Với F88, việc công bố Báo cáo Phát triển bền vững không chỉ thể hiện cam kết minh bạch mà còn phản ánh quyết tâm nâng cao năng lực quản trị theo các thông lệ quốc tế.

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