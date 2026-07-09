Chủ tịch 75 tuổi lần đầu đưa công ty lên sàn: Doanh thu gần 7.000 tỷ, riêng thị trường Mỹ mang về hơn 4.300 tỷ

CTCP Công nghiệp Á Mỹ, thường được biết đến với tên thương mại AMY Grupo, đang triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo bản cáo bạch, doanh nghiệp dự kiến chào bán 16,1 triệu cổ phiếu, tương đương 11,15% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 48.900 đồng/cổ phiếu.

Nếu thành công, AMY Grupo sẽ huy động khoảng 787,3 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ hơn 1.444 tỷ đồng lên hơn 1.605 tỷ đồng. Tạm tính theo giá chào bán, doanh nghiệp được định giá khoảng 7.850 tỷ đồng.

Số tiền thu được dự kiến dùng 480 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn hạn tại MB, VietinBank, BIDV và HDBank; phần còn lại hơn 307 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, chủ yếu thanh toán cho nhà cung cấp.

Chủ tịch sinh năm 1951, nhóm 5 cá nhân nắm 92% vốn

AMY Grupo được thành lập năm 2015 tại Vĩnh Phúc, nay thuộc Phú Thọ, với vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, gồm gạch ốp lát, sàn vinyl/SPC, tấm ốp tường và vật liệu hoàn thiện nội thất.

(Từ trái sang) Ban lãnh đạo AMY GRUPO: Ông Trần Tuấn Đại - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, ông Lương Văn Mỹ - Chủ tịch HĐQT và ông Đinh Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT AMY Grupo là ông Lương Văn Mỹ, sinh năm 1951, hiện khoảng 75 tuổi. Ông Mỹ sở hữu 28,13% vốn, là cổ đông lớn nhất trước IPO.

Theo bản cáo bạch, ông Mỹ có trình độ Cử nhân Chế tạo máy, từng giữ nhiều vị trí quản lý tại Prime Vĩnh Phúc, Prime Đại Việt, Prime Trường Xuân, sau đó làm cố vấn cao cấp tại Tập đoàn Vitto trước khi giữ chức Chủ tịch HĐQT AMY Grupo từ năm 2016.

Hai cổ đông lớn tiếp theo cũng là lãnh đạo chủ chốt: ông Đinh Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, nắm 25,75% vốn; ông Trần Tuấn Đại, Phó Chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc, nắm 24,79% vốn. Tính chung, 3 lãnh đạo này sở hữu gần 79% vốn. Nếu tính cả ông Trần Ngọc Anh và ông Nguyễn Ngọc Sơn, nhóm 5 cá nhân nắm khoảng 92% vốn AMY Grupo trước IPO.

Thị trường Mỹ mang về hơn 4.300 tỷ đồng doanh thu

Điểm đáng chú ý là AMY Grupo không chỉ là doanh nghiệp gạch ốp lát truyền thống. Những năm gần đây, mảng SPC/vinyl mới là động lực chính.

Năm 2025, AMY Grupo ghi nhận doanh thu thuần gần 6.998 tỷ đồng. Trong đó, thị trường quốc tế đóng góp hơn 5.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 75% tổng doanh thu.

Riêng thị trường Mỹ mang về hơn 4.372 tỷ đồng, tương đương khoảng 62,5% doanh thu thuần. Trong đó, doanh thu sản phẩm SPC tại Mỹ đạt hơn 3.952 tỷ đồng, là nguồn thu lớn nhất của doanh nghiệp.

Sang quý I/2026, AMY Grupo đạt doanh thu thuần khoảng 1.786 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ tiếp tục đóng góp khoảng 1.190 tỷ đồng, chiếm gần 67% doanh thu quý.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm

Năm 2025, AMY Grupo ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 750,7 tỷ đồng, giảm so với mức khoảng 814 tỷ đồng của năm 2024, dù doanh thu vẫn tăng.

Nguyên nhân đến từ biên lợi nhuận gộp thu hẹp. Theo bản cáo bạch, lợi nhuận gộp năm 2025 giảm từ hơn 1.500 tỷ đồng xuống còn khoảng 1.343 tỷ đồng. Một trong những áp lực được doanh nghiệp nêu là rủi ro thuế quan và cạnh tranh tại thị trường Mỹ, đặc biệt với sản phẩm SPC xuất khẩu.

Năm 2026, AMY Grupo đặt mục tiêu doanh thu 9.063 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 935 tỷ đồng. Sau quý I, công ty hoàn thành khoảng 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cuối 2025, sở hữu hơn 1.000 tỷ đồng tiền gửi và trái phiếu

Một chi tiết khác trong bản cáo bạch là AMY Grupo từng nắm lượng đầu tư tài chính khá lớn.

Tại cuối năm 2025, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trên báo cáo hợp nhất đạt hơn 1.011 tỷ đồng, gồm khoảng 274,9 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và khoảng 726,8 tỷ đồng trái phiếu. Danh mục trái phiếu từng có các tổ chức phát hành như Vietjet Air, Sovico, HDBank, HANO-VID, TNR Holdings Việt Nam, TNL và một số doanh nghiệp bất động sản khác.

Đến cuối quý I/2026, khoản mục này giảm còn khoảng 663,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/6/2026, tổng giá trị trái phiếu AMY Grupo còn sở hữu giảm còn khoảng 116,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tại ngày 31/3/2026, tổng nợ vay của AMY Grupo đạt khoảng 2.329 tỷ đồng, tương đương 119,6% vốn chủ sở hữu. Đây cũng là lý do phần lớn số tiền huy động từ IPO dự kiến được dùng để trả nợ vay ngắn hạn và bổ sung vốn lưu động.