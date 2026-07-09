Chủ tịch F88 lần đầu nói về việc doanh nghiệp bị công an kiểm tra vào năm 2023

Chiều tại 9/7, F88 tổ chức Roadshow chào bán của phiếu.

Tại sự kiện, ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT F88 đã thẳng thắn trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về sự kiện năm 2023 (khi hàng loạt chi nhánh F88 bị lực lượng công an kiểm tra, khám xét).

Ông cho biết, vào năm 2023, hoạt động thanh tra, kiểm tra, siết hoạt động đòi nợ của các tổ chức tài chính được thực hiện mạnh.

Tại F88 thời điểm đó, quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng đã phát hiện 2-3 nhân viên vi trong phạm hoạt động đòi nợ khách hàng. Cụ thể, những nhân viên này đã nhắn tin, gây sức ép với khách hàng.

"Cơ quan công an lúc đó kiểm tra toàn bộ hoạt động công ty trên toàn quốc", ông Tuấn thừa nhận. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định, hoạt động thu hồi nợ của doanh nghiệp đảm bảo quy trình. F88 không có chủ trường cho phép nhân viên đòi nợ, gây áp lực tới khách hàng.

Ông Tuấn cho rằng, chính sự kiện năm 2023 là cơ hội để F88 rà soát toàn bộ hoạt động thu hồi nợ trên toàn quốc, củng cố năng lực quản trị rủi ro đối với nhân viên và tăng cường công tác hậu kiểm.

Sau đó, liên quan tới hoạt động đòi nợ, F88 đã yêu cầu nhân sự nhắc nợ phải sử dụng hệ thống thiết bị liên lạc của công ty thay vì thiết bị cá nhân. Thay đổi này giúp F88 quản lý, giám sát hoạt động thu hồi nợ của nhân viên tốt hơn.

"Cũng may là sự kiện đó xảy ra vào năm 2023. Nếu nó xảy ra khi chúng tôi đã IPO thì nguy hiểm hơn rất nhiều. Đây là bài học cho chúng tôi về quản trị rủi ro", Chủ tịch F88 nói và cho biết thêm thực tế bất ngờ, sau khi F88 bị các cơ quan Nhà nước siết hoạt động thu hồi nợ, nhiều khách hàng còn tận dụng cơ hội này và cố tình không trả nợ doanh nghiệp.

F88 dự kiến IPO vào quý IV/2026.

Theo giới thiệu, F88 đang là chuỗi cửa hàng tài chính thay thế lớn nhất Việt Nam với gần 1.000 phòng giao dịch tại 34/34 tỉnh/thành phố. Công ty này chiếm 85% thị phần cầm đồ toàn quốc với hơn 1,5 triệu khách hàng đã và đang được phục vụ.

Chủ tịch F88 là ông Phùng Anh Tuấn, sinh năm 1984 tại tỉnh Phú Thọ. Ông vốn được đánh giá là một hacker "hạng nặng" trong giới công nghệ toàn quốc và từng làm giám đốc một công ty an ninh mạng.

Nói về cơ duyên chuyển hướng sang lĩnh vực cầm đồ, ông Tuấn kể, ở giai đoạn bắt đầu khởi nghiệp, do không đủ tiền trả lương nhân viên nên ông thường mang đồ đi cầm. Nhờ vậy, ông nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực này và bắt tay vào làm.

Đối với đợt chào bán cổ phiếu của F88 lần này, số lượng cổ phiếu chào bán là 22.025.190. Giá chào bán/cổ phiếu là 71.000 đồng. Quy mô huy động vốn: 1.546 tỷ đồng. Vốn hoá doanh nghiệp dự kiến sau PO (chào bán ra công chúng) là 660 triệu USD.

Theo thông tin công bố chiều 9/7, sau 2 ngày mở bán, số lượng cổ phiếu đăng ký thành công là hơn 3,2 triệu, đạt tỷ lệ 14,7% số lượng chào bán. Trong đó, riêng ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch F88 và ông Ngô Quang Hưng – Phó Tổng giám đốc F88 đã đăng ký tổng cộng 1,476 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,7%.