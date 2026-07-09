PVI chốt ngày trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 33%

Công ty CP PVI (MCK: PVI, sàn HNX) vừa thông báo ngày 10/8/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 33%.

Theo đó, PVI sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 23%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.300 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 15/10/2026.

Với hơn 234,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVI dự kiến phải chi khoảng gần 538,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông lần này.

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Đối với hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, PVI sẽ thực hiện với tỷ lệ 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương phát hành thêm hơn 23,4 triệu đơn vị.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 234 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, PVI mang về doanh thu thuần gần 2.764,8 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 660,7 tỷ đồng, tăng 74%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 372,1 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính và gần 62,9 tỷ đồng thu nhập khác, lần lượt tăng 11,9% và 41,7% so với cùng kỳ.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PVI báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 571,8 tỷ đồng, tăng 64,6% so với quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PVI giảm khoảng 471 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn gần 44.040,8 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 21.416,1 tỷ đồng, chiếm 48,6% tổng tài sản; khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 14.165,2 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 34.971 tỷ đồng, giảm 2,8% so với đầu năm. Trong đó, khoản dự phòng phải trả ngắn hạn hơn 25.954,2 tỷ đồng, chiếm 74,2% tổng nợ.



