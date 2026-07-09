Samsung 'trải thảm đỏ' đón doanh nghiệp Việt

Tại hội nghị, câu chuyện làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm.

Ông Kim Yong-sup - Phó Tổng Giám đốc Công ty Samsung Việt Nam - cho biết doanh nghiệp mới ký chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2030. Samsung Việt Nam luôn nỗ lực để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của tập đoàn. Tuy nhiên, ngoài sự hỗ trợ từ Samsung , các doanh nghiệp cũng cần chủ động đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực sản xuất, còn Nhà nước cần có thêm các cơ chế ưu đãi phù hợp.

Đại diện Công ty Samsung Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh yếu tố nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là yếu tố giúp doanh nghiệp Việt góp phần nhanh chóng tham gia chuỗi cung ứng.

Ông Kim Yong-sup - Phó Tổng Giám đốc Công ty Samsung Việt Nam (bên phải) - tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Làm rõ hơn về quá trình tìm kiếm nhà cung ứng trong nước, ông Cho Young-ho - Trưởng phòng Mua hàng Công ty Samsung Electronics Việt Nam - cho biết, Công ty Samsung Việt Nam đã tiến hành khảo sát doanh nghiệp Việt Nam, qua đó ghi nhận 5 doanh nghiệp có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn còn quy mô nhỏ và chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trở thành nhà cung ứng chính thức của Samsung. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cần tiếp tục hỗ trợ để những doanh nghiệp này hoàn thiện năng lực.

Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh chia sẻ tại hội nghị.

Ở góc độ doanh nghiệp trong nước, nhiều ý kiến cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay không chỉ là năng lực sản xuất mà còn là cơ hội tiếp cận các tập đoàn FDI.

Ông Nguyễn Minh Quang - chủ một công ty ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh - cho biết doanh nghiệp đã tham gia cung cấp dịch vụ cho một số doanh nghiệp FDI. Theo ông Quang, để tham gia chuỗi cung ứng, doanh nghiệp trước hết phải được cấp mã nhà thầu. Tuy nhiên, thông tin về các gói thầu của doanh nghiệp FDI hiện rất khó tiếp cận. Ông Quang đề nghị tỉnh Bắc Ninh xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn FDI.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ một doanh nghiệp cơ khí tự động hóa tại Bắc Ninh - chia sẻ để sản phẩm robot và tự động hóa được doanh nghiệp FDI chấp nhận, công ty của ông đã phải mất tới 4 năm nghiên cứu, hoàn thiện quy trình dù.

"Năm nay doanh thu của công ty bắt đầu bùng nổ, nhưng chặng đường đi vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI thực sự rất gian nan", ông Hùng nói và đề xuất tỉnh Bắc Ninh quy hoạch quỹ đất riêng trong các khu, cụm công nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho phép thuê đất dài hạn, thanh toán tiền thuê hằng năm và có thêm chính sách ưu đãi về thuế, mặt bằng đối với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - đề nghị Công ty Samsung Việt Nam thông tin các tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung ứng để doanh nghiệp trong tỉnh có cơ sở đầu tư, hoàn thiện năng lực, từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa trong các doanh nghiệp FDI...

Được biết, Bắc Ninh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trong tỉnh và đề nghị các doanh nghiệp FDI, trong đó có Công ty Samsung Việt Nam công khai các gói thầu để doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng.