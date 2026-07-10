F88 tiết lộ NIM 48%, nói gì về kịch bản Ngân hàng Nhà nước quản lý ngành cầm đồ và áp trần lãi suất?

CTCP Đầu tư F88 vừa tổ chức roadshow giới thiệu đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, trước kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE.

Theo phần trình bày tại sự kiện, sau 2 ngày mở bán, số lượng cổ phiếu đăng ký thành công đạt hơn 3,24 triệu cổ phiếu, tương đương 14,7% tổng lượng chào bán; trong đó nhóm Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn và ông Ngô Quang Hưng đăng ký 1,476 triệu cổ phiếu.

Ngoài các thông tin về đợt chào bán, phần hỏi đáp giữa lãnh đạo F88 và nhà đầu tư thu hút chú ý với nhiều câu hỏi xoay quanh biên lợi nhuận, chi phí vốn, rủi ro pháp lý và khả năng Ngân hàng Nhà nước quản lý lĩnh vực cầm đồ trong tương lai.

Theo thông báo chào bán, F88 đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng ngày 01/07/2026.

Doanh nghiệp chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu, thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 06/07 đến ngày 27/07/2026; nhà đầu tư phải đặt cọc 10% tổng giá trị đăng ký mua.

Số tiền thu được sẽ được dùng để góp vốn tăng vốn điều lệ tại CTCP Kinh doanh F88, công ty con của F88, nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

NIM 48%, chi phí vốn hơn 12%/năm

CFO Trần Mai Thảo

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về chi phí vốn và biên lợi nhuận, CFO Trần Mai Thảo cho biết tỷ suất sinh lời trung bình trên danh mục cho vay của F88 hiện ở mức 56,6%, trong khi NIM đạt khoảng 48%.

Theo bà Thảo, chi phí vốn của công ty đang có xu hướng giảm, nên F88 không chịu áp lực bị thu hẹp NIM. Ngược lại, phần dư địa này có thể được sử dụng để tiếp tục giảm chi phí vay cho nhóm khách hàng bình dân.

Về trái phiếu, CFO F88 cho biết công ty đã được UBCKNN chấp thuận hạn mức phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. F88 đã phát hành 600 tỷ đồng và dự kiến phát hành tiếp 400 tỷ đồng còn lại, với lãi suất coupon 10%/năm.

Tính cả trái phiếu riêng lẻ và các khoản vay nước ngoài, tổng dư nợ trái phiếu hiện ở mức trên 1.000 tỷ đồng, chi phí vốn bình quân khoảng hơn 12%/năm và đang giảm dần.

Nói gì về kịch bản Ngân hàng Nhà nước quản lý?

Một nội dung được nhà đầu tư quan tâm là khả năng F88 chịu sự quản lý chặt hơn của Ngân hàng Nhà nước, thậm chí có thể bị áp trần lãi suất tương tự một số thị trường trong khu vực.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn cho rằng việc cơ quan quản lý siết chặt hơn là kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra khi quy mô dư nợ của F88 hoặc toàn ngành đủ lớn.

Theo ông Tuấn, F88 đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước từ nhiều năm trước và luôn chuẩn bị cho khả năng này. Lãnh đạo công ty cho biết chiến lược dài hạn là giảm dần chi phí vay để tiệm cận mặt bằng của các công ty tài chính. Do đó, nếu sau này có khung quản lý mới hoặc trần lãi suất theo cơ chế thị trường, F88 cho rằng kế hoạch phát triển dài hạn sẽ không bị ảnh hưởng lớn.

22.000 cửa hàng cầm đồ truyền thống và cơ hội thị phần

Ông Phùng Anh Tuấn cũng cho rằng nếu Ngân hàng Nhà nước quản lý, khung mới sẽ áp dụng cho toàn ngành chứ không riêng F88. Hiện thị trường còn khoảng 22.000 cửa hàng cầm đồ truyền thống.

Theo lãnh đạo F88, nếu áp dụng tiêu chuẩn cấp phép chặt chẽ hơn, phần lớn cửa hàng nhỏ lẻ có thể không đáp ứng điều kiện. Khi đó, những doanh nghiệp có hệ thống quản trị, dữ liệu, công nghệ và năng lực vốn tốt hơn sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị phần.

Từ góc độ tài chính, CFO Trần Mai Thảo cho biết F88 từng thử nghiệm một sản phẩm có mức giá giảm khoảng 30% so với thông thường. Dù áp dụng yêu cầu quản trị rủi ro chặt chẽ, số lượng khách hàng và quy mô giải ngân của sản phẩm này vẫn tăng khoảng 40-50%.

Theo bà Thảo, nếu chi phí vay giảm theo khung quản lý mới, nhu cầu vay của khách hàng có thể tăng mạnh. Khi đó, tốc độ tăng trưởng của F88 có thể có thêm dư địa so với kế hoạch hiện tại.

Ngân hàng nâng hạn mức vay tiêu dùng có ảnh hưởng F88?

Một nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi về quy định mới nâng hạn mức cho vay tiêu dùng của ngân hàng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng, và liệu điều này có tạo áp lực cạnh tranh với F88 hay không.

Chủ tịch F88 cho rằng thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến tệp khách hàng cốt lõi của công ty, do khoản vay tại F88 có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Theo ông Tuấn, khoản vay xe máy trung bình tại F88 khoảng 12 triệu đồng, còn khoản vay ô tô khoảng 140 triệu đồng. Trong khi đó, khách hàng bình dân thường cần khoản vay nhỏ, giải ngân nhanh, khác với phân khúc mà ngân hàng phục vụ.

Chiến lược 2030: Tìm “đại dương xanh” ngoài mảng cầm đồ

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt dư nợ 31.730 tỷ đồng, doanh thu gần 17.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.549 tỷ đồng.

Bên cạnh mảng cho vay vẫn đóng vai trò cốt lõi, F88 cho biết định hướng đến năm 2030 là chuyển từ chuỗi cầm đồ hiện đại sang nền tảng tài chính toàn diện cho nhóm khách hàng bình dân.

Theo phần trình bày tại roadshow, cơ cấu doanh thu của F88 dự kiến thay đổi đáng kể trong 5 năm tới. Tỷ trọng doanh thu cho vay giảm từ 87% năm 2025 xuống 80% năm 2030, trong khi mảng bảo hiểm tăng từ 12% lên 17% và các nguồn thu khác tăng từ 1% lên 3%.

Trong đó, bảo hiểm vi mô được F88 xem là một trong những “đại dương xanh”. Doanh nghiệp cho rằng tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại Việt Nam còn thấp, trong khi nhóm lao động bình dân vẫn có nhu cầu lớn với các sản phẩm đơn giản, dễ hiểu, phí thấp và quy trình bồi thường nhanh hơn.

Ngoài bảo hiểm, F88 cũng nhìn thấy dư địa ở các dịch vụ tài chính khác như đại lý ngân hàng, thanh toán, tiết kiệm, tích lũy và các tiện ích tài chính trên ứng dụng myF88. Theo doanh nghiệp, nhóm khách hàng bình dân có nhu cầu tiết kiệm hoặc tích lũy khoản nhỏ nhưng thường chưa được phục vụ tốt bởi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Với chiến lược này, F88 đặt mục tiêu không chỉ tăng quy mô cho vay mà còn mở rộng vòng đời khách hàng, tăng tần suất giao dịch và đa dạng hóa nguồn thu. Đây cũng là lý do doanh nghiệp kỳ vọng mảng bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác sẽ tăng nhanh hơn mảng cho vay trong giai đoạn 2025-2030.