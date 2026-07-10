"Gà đẻ trứng vàng" HIEUTHUHAI, Negav, Quang Hùng... đem về hơn 559 tỷ đồng cho DatVietVAC

DatVietVAC - đơn vị đứng sau nhiều chương trình giải trí như Anh trai say hi lần đầu công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 3.496 tỷ đồng, giảm 8,6% so với năm trước.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp đã tăng từ khoảng 17,4% lên gần 20,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 213 tỷ đồng, tăng gần 49%.

Xét theo cơ cấu doanh thu, bán thời lượng quảng cáo tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của DatVietVAC với hơn 1.415 tỷ đồng, chiếm khoảng 40,5% tổng doanh thu.

Đáng chú ý, quản lý nghệ sĩ đã vươn lên trở thành mảng kinh doanh lớn thứ hai , đạt 559,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 16% tổng doanh thu hợp nhất và tăng 76,6% so với năm trước - mức tăng cao nhất trong các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Trước đó, theo ông Đào Văn Kính, Tổng giám đốc Đất Việt VAC, doanh nghiệp hiện kết nối với khoảng 95% nghệ sĩ tại Việt Nam và sở hữu quyền khai thác độc quyền hơn 100 nghệ sĩ.

Ông cho biết Đất Việt VAC không chỉ tham gia quản lý mà còn đầu tư vào quá trình đào tạo, phát triển nghệ sĩ theo mô hình "Zero to Hero", từ đó mở rộng khả năng khai thác thương mại thông qua các chương trình giải trí, biểu diễn, âm nhạc và các hoạt động dành cho người hâm mộ.

Một số gương mặt như HIEUTHUHAI hay Negav được ông Kính dẫn chứng là những nghệ sĩ có sức hút tăng mạnh sau khi tham gia các chương trình do Đất Việt VAC sản xuất.

Ngoài hai mảng kinh doanh trên, cung cấp dịch vụ quảng cáo cũng mang lại nguồn thu hơn 533 tỷ đồng, tổ chức sự kiện đạt 396,2 tỷ đồng và bản quyền chương trình, phim đạt 314,3 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tổ chức sự kiện tăng hơn 51%, trong khi doanh thu dịch vụ quảng cáo và bản quyền chương trình, phim lần lượt giảm khoảng 41% và 39%.

Ba mảng kinh doanh gồm bán thời lượng quảng cáo, quản lý nghệ sĩ và cung cấp dịch vụ quảng cáo đóng góp hơn 70% tổng doanh thu năm 2025. So với năm trước, tỷ trọng doanh thu từ hoạt động quản lý nghệ sĩ và tổ chức sự kiện tăng lên, trong khi các mảng truyền thống như dịch vụ quảng cáo và khai thác bản quyền thu hẹp.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của DatVietVAC đạt 1.905,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp nắm giữ gần 398,4 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng 476,2 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 918,6 tỷ đồng.

Song song, doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá hơn 230 triệu USD khi niêm yết.

DatVietVAC tiền thân là công ty truyền thông thành lập năm 1994, chuyển sang mô hình holding từ năm 2019 với các đơn vị thành viên như Vie Channel, VieON, Đông Tây Promotion và DatVietOOH.

Năm 2026, DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 420 tỷ đồng. Doanh nghiệp kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới mốc 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 5 năm tới.

Hiện DatVietVAC có 48 cổ đông, trong đó ba cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 48,2% vốn. Chủ tịch HĐQT Đinh Bá Thành sở hữu 21,96% cổ phần, còn Tổng giám đốc Đào Văn Kính nắm 14%.