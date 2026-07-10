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6 "đại gia" tư nhân Việt Nam cần gần 5 triệu tỷ đồng cho các siêu dự án

| | Doanh nghiệp

6 "đại gia" tư nhân Việt Nam cần gần 5 triệu tỷ đồng cho các siêu dự án

Theo thống kê của BSC, 40 dự án từ 6 doanh nghiệp tư nhân lớn có tổng mức đầu tư lên tới gần 194.000 tỷ USD, tương đương gần 4,9 triệu tỷ đồng.

Theo thống kê của BSC, 40 dự án từ 6 doanh nghiệp tư nhân lớn có tổng mức đầu tư lên tới gần 194.000 tỷ USD, tương đương gần 4,9 triệu tỷ đồng. Dòng vốn này được trải dài từ bất động sản đến các hạ tầng trọng điểm quốc gia như sân bay, đường sắt cao tốc.

Cơn khát vốn khổng lồ: 6 "đại gia" tư nhân Việt Nam cần gần 5 triệu tỷ đồng cho các siêu dự án- Ảnh 1.

Theo thống kê tổng mức đầu tư các dự án của những doanh nghiệp lớn, Vingroup đang là tập đoàn có nhu cầu vốn "khủng" nhất với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 2,3 triệu tỷ đồng cho 12 dự án.

Nếu chỉ tính các dự án riêng, đứng ở vị trí thứ hai là Sunshine Group với 5 dự án đòi hỏi nguồn vốn khoảng 818.000 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc về các đại gia sừng sỏ khác bao gồm Sun Group cần 457.000 tỷ đồng cho 10 dự án, Thaco cần 341.600 tỷ đồng cho 5 dự án, Masterise cần gần 232.000 tỷ đồng cho 3 dự án, Hòa Phát cần 12.450 tỷ đồng cho 4 dự án.

Đáng chú ý, còn có dự án chung giữa Thaco và Hòa Phát với quy mô vốn lên tới hơn 714.256 tỷ đồng.

Cần lưu ý rằng, con số gần 5 triệu tỷ đồng này vẫn chưa tính đến vốn đầu tư 1,5 triệu tỷ đồng cho 5 tuyến metro Hà Nội (do sử dụng vốn nhà nước), chưa tính các dự án bất động sản của Masterise, MIK (do không có thông tin) và chưa tính các dự án đang trong thời gian đề xuất (các tuyến metro, tuyến cao tốc)﻿.

Cơn khát vốn khổng lồ: 6 "đại gia" tư nhân Việt Nam cần gần 5 triệu tỷ đồng cho các siêu dự án- Ảnh 2.

Bất động sản vẫn là "vùng trũng" hút vốn mạnh nhất khi Vingroup dự kiến đổ gần 1,9 triệu tỷ đồng, Sunshine Group 818.000 tỷ đồng, nhóm Thaco - Đại Quang Minh - Hòa Phát 737.000 tỷ đồng và Sun Group hơn 392.000 tỷ đồng vào mảng này.

Bên cạnh bất động sản, Vingroup dự kiến chi tới 224.580 tỷ đồng cho các dự án đường sắt cao tốc, cùng với 105.113 tỷ đồng cho năng lượng và 80.000 tỷ đồng cho mảng thép.

Masterise và Sun Group đang nhắm tới các dự án sân bay với tổng vốn đầu tư lần lượt là hơn 196.378 tỷ đồng v 8.480 tỷ đồng.

Sun Group cũng đang dự kiến đầu tư đường cao tốc trị giá hơn 25.087 tỷ đồng, trong khi Masterise có dự án Cầu trị giá 35.178 tỷ đồng.

Theo BSC, cầu tín dụng đang rất cao do nhu cầu vốn lớn của các ông lớn, theo đó, ngành ngân hàng năm 2027 được kỳ vọng được hưởng lợi chính khi nhu cầu tín dụng lớn.

BSC điểm tên các ngân hàng kỳ vọng được hưởng lợi từ nhu cầu của các tập đoàn lớn như Techcombank, Sacombank, LPBank, TPBank.

Đối với những dự án này, NHNN đã có công văn 5386 cho phép 752.000 tỷ đồng tín dụng (dự kiến giải ngân 210.000 tỷ đồng trong 2026, tương đương tín dụng của nền kinh tế tăng thêm 1,1%) cấp cho 18 dự án trọng điểm do 3 công ty Sungroup, Vingroup, Hạ tầng Masterises triển khai sẽ không tính vào tăng trưởng tín dụng hằng năm của các NHTM.﻿

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Ngọc Điệp

markettimes.vn

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