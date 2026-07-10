Lộc Trời giải trình gì về việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch?

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã: LTG) vừa có văn bản giải trình và biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.



Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 26/6/2026.

Nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ giao dịch do tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, Tập đoàn Lộc Trời không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định.

Việc đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu LTG được thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tại văn bản giải trình, Lộc Trời cho biết, công ty gặp phải sự kiện bất khả kháng đẫn đến chưa thể công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024 và 2025 đúng thời hạn, đến hiện tại.

Cụ thể, do ảnh hưởng từ sự kiện khủng hoảng tài chính năm 2024, và kéo dài đến nay, Công ty vẫn đang tìm biện pháp khắc phục để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ cho báo cáo tài chính.

Ngày 12/06/2026, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT về việc thanh lý hợp đồng dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam. Cùng ngày, LTG và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY) đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét để thực hiện báo cáo soát xét giữa niên độ 2024 và báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2024. Dù công ty đang cố gắng thực hiện các thủ tục với UHY để có thể phát hành báo cáo kiểm toán năm 2024 trong thời gian sớm nhất nhưng cũng chưa đủ thời gian để hoàn tất các thủ tục.

Bên cạnh quyết định đình chỉ giao dịch, cổ phiếu LTG còn bị hạn chế giao dịch với lý do Tập đoàn Lộc Trời chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên 2024, 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Theo quyết định này, cổ phiếu LTG chủ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

Trong diễn biến khác, hồi cuối tháng 5 vừa qua, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo về việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của Tập đoàn Lộc Trời để thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

Ngân hàng cho biết sẽ thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 135/1A Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh cũ (nay là 12/41 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Khu đất có diện tích 709m2, mục đích sử dụng là đất ở lâu dài. Trên đất có nhà ở với diện tích sử dụng hơn 111m2 và diện tích xây dựng gần 122m2.

Tài sản thứ hai là quyền sử dụng đất tại địa chỉ 172Bis - 174 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cũ (nay thuộc phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Diện tích khu đất gần 989m2, được sử dụng làm đất cơ sở sản xuất kinh doanh (xây dựng cao ốc văn phòng) với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.

Các tài sản này được dùng để bảo đảm cho các hợp đồng tín dụng ký giữa hai bên từ các năm 2022, 2023 và 2024.

HDBank cho biết việc thu giữ và xử lý các tài sản bảo đảm sẽ được thực hiện từ ngày 30/06/2026 cho đến khi hoàn tất việc thu hồi nợ. Hình thức xử lý là bán đấu giá theo quy định hoặc thỏa thuận khác.

Theo HDBank, tổng dư nợ của Lộc Trời tại ngân hàng tạm tính đến ngày 10/11/2025 là 99,46 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc quá hạn chiếm 99 tỷ đồng, nợ lãi quá hạn gần 460 triệu đồng và tiền phạt chậm trả hơn 473.000 đồng.



