BAF đề xuất xây chung cư nuôi lợn hơn 200ha tại tỉnh Hưng Yên

Đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên)

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, chiều ngày 9/7, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về đề xuất đầu tư dự án Tổ hợp trang trại chăn nuôi lợn nhiều tầng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết, doanh nghiệp mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng kết hợp phát triển nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220 - 250ha.

Trong đó, diện tích xây dựng trang trại khoảng 30ha, diện tích phát triển nông nghiệp tuần hoàn khoảng 190 - 220 ha; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư theo quy trình khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại và tự động hóa từ khâu con giống, chăn nuôi đến xuất bán lợn thương phẩm.

So với mô hình chăn nuôi truyền thống, mô hình chăn nuôi nhiều tầng giúp tiết kiệm quỹ đất, giảm chi phí thức ăn và nhân công, nâng cao hiệu quả quản lý; đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua hệ thống xử lý chất thải, tái sử dụng phụ phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Cùng với tổ hợp chăn nuôi, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cũng đề xuất đầu tư Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Hưng Yên với diện tích khoảng 6 - 8ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Nhà máy được định hướng trở thành trung tâm chế biến thực phẩm trọng điểm của Vùng Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá đề xuất của doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn của tỉnh; đồng thời trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, vùng nguyên liệu, thủ tục đầu tư, công tác bảo vệ môi trường và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương khảo sát, nghiên cứu, lựa chọn địa điểm phù hợp với quy hoạch và quy mô đầu tư; đồng thời hoàn thiện phương án đầu tư bảo đảm hiệu quả kinh tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.