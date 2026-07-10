Từ ngày 15/7, HOSE hủy niêm yết bắt buộc 2 cổ phiếu “nóng”

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa ban hành quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/7/2026.

Theo HOSE, cả hai cổ phiếu đều thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Đối với Bamboo Capital, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin tài chính dù đã quá thời hạn. Cụ thể, đến nay công ty chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024 và 2025; Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025; toàn bộ Báo cáo tài chính quý năm 2025 cùng Báo cáo tài chính quý I/2026, bao gồm cả báo cáo riêng và hợp nhất.

Trong khi đó, TRACODI đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đều từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này.

Theo quy định hiện hành, trường hợp báo cáo tài chính năm gần nhất bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến là căn cứ để cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối năm 2025, ban lãnh đạo Bamboo Capital thừa nhận doanh nghiệp đang trải qua giai đoạn đặc biệt khó khăn. Công ty cho biết đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, tránh nguy cơ bị hủy niêm yết, bao gồm cân nhắc chuyển nhượng một số dự án, rà soát công nợ và đàm phán với các bên liên quan để xử lý các nghĩa vụ tài chính.