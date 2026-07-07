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PNJ ra thông báo quan trọng về P-Lab, hàng vạn cổ đông mất 6.300 tỷ chỉ sau 3 ngày

| | Doanh nghiệp

PNJ ra thông báo quan trọng về P-Lab, hàng vạn cổ đông mất 6.300 tỷ chỉ sau 3 ngày

PNJ lên tiếng khẳng định mọi hoạt động của công ty hiện nay vẫn đang được duy trì ổn định.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, mã chứng khoán: PNJ) vừa phát đi thông báo làm rõ các thông tin liên quan đến Công ty TNHH Giám định và Kiểm định Quốc tế P-Lab, trong bối cảnh doanh nghiệp này đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo công bố thông tin bất thường ngày 7/7/2026, vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - một công ty con của hệ thống PNJ.

Căn cứ vào các thông tin đã được cơ quan chức năng công bố, P-Lab xác định việc điều tra hành vi buôn lậu đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc của P-Lab, là vụ việc thuộc về trách nhiệm pháp lý cá nhân của ông.

Ngay khi sự việc xảy ra, P-Lab đã gửi báo cáo chi tiết về vụ việc lên công ty mẹ là PNJ. Được biết, P-Lab là một pháp nhân hoạt động độc lập, sở hữu mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Trước sự việc này, PNJ lên tiếng khẳng định mọi hoạt động của công ty hiện nay vẫn đang được duy trì ổn định.

Để đảm bảo tính minh bạch và an toàn hệ thống, công ty đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp xử lý và giám sát:

Công ty đã và đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm tăng cường quản trị, kiểm soát cũng như giám sát chặt chẽ đối với P-Lab.

Hội đồng quản trị của PNJ đã lập tức thành lập một Tổ giám sát đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của Ban Lãnh đạo P-Lab. Tổ công tác này có sự tham gia trực tiếp của hai (02) thành viên độc lập thuộc Hội đồng quản trị.

Trước đó, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã gửi tâm thư xin lỗi đến cổ đông, nhà đầu tư sau khi ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty giám định P-Lab - bị bắt trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. PNJ là công ty mẹ của Công ty MTV giám định PNJ (P-Lab).

PNJ ra thông báo quan trọng về P-Lab - Ảnh 1.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ có 3 phiên giảm sàn liên tiếp về mức 50.800 đồng/cp, giảm 19,5% so với ngày 2/7. Tổng cộng vốn hóa công ty đã mất gần 6.300 tỷ xuống dưới 26.000 tỷ đồng, qua đó không còn là công ty tỷ đô.

Yên Chi

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