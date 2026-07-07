Tổng giám đốc một công ty dược đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Ngày 6/7, CTCP Dược Trung ương Mediplantex (mã: MED) nhận được thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng lao động và từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Mai Nhật Thanh.

Theo thông báo, ông Mai Nhật Thanh cho biết, sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng về định hướng và kế hoạch công việc cá nhân trong giai đoạn tiếp theo, ông thông báo đến Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động và từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 31/08/2026.

Trong thời gian từ ngày thông báo đến hết ngày 31/08/2026, ông Thanh sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo quy định, đồng thời phối hợp bàn giao công việc cho người được chỉ định, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được chuyển tiếp ổn định.

Do ông Thanh hiện đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ông đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, thực hiện các thủ tục thuộc thầm quyền để bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật và người điều hành thay thế trước ngày 31/08/2026, nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được liên tục, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.﻿

Mediplantex tiền thân là Công ty thuốc Nam-Bắc thuộc Bộ nội thương. Sau nhiều lần chuyển đổi doanh nghiệp, năm 2005, Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu thành công ty cổ phần và thay đổi tên gọi thành Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.﻿

﻿Ông Mai Nhật Thanh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Mediplantex từ ngày 2/1/2025. Thu nhập của ông tại Mediplantex trong năm 2025 là 1,17 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, ﻿doanh thu thuần của Mediplantex đạt 89 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 7 tỷ đồng, tăng 164% và hoàn thành 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Kết quả này có đóng góp từ khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi giúp giảm 28% chi phí quản lý doanh nghiệp.