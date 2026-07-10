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Giữa cơn biến động, VinaCapital bán ra hàng triệu cổ phiếu PNJ, không còn là cổ đông lớn

| | Doanh nghiệp

Giữa cơn biến động, VinaCapital bán ra hàng triệu cổ phiếu PNJ, không còn là cổ đông lớn

Trong đợt giao dịch, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Cơ hội Tiên phong VinaCapital đã bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại PNJ. Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp Hàng đầu VinaCapital cũng gần như thoái sạch vốn khi chỉ còn nắm giữ 61 cổ phiếu sau giao dịch.

Nhóm quỹ do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaCapital Fund Management) quản lý vừa báo cáo không còn là cổ đông lớn của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) sau khi bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, giao dịch được thực hiện vào ngày 8/7/2026.

Trước giao dịch, nhóm nhà đầu tư liên quan do VinaCapital quản lý nắm giữ tổng cộng 6,35 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 1,241% vốn điều lệ. Sau khi bán ra 3,09 triệu cổ phiếu, lượng sở hữu giảm xuống còn 3,26 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,6379% vốn.

Trong đợt giao dịch, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Cơ hội Tiên phong VinaCapital đã bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại PNJ. Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Doanh nghiệp Hàng đầu VinaCapital cũng gần như thoái sạch vốn khi chỉ còn nắm giữ 61 cổ phiếu sau giao dịch.

Trong khi đó, hai quỹ còn lại vẫn tiếp tục sở hữu cổ phiếu PNJ gồm Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Chiến lược VinaCapital với gần 1,58 triệu cổ phiếu (0,3097%) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital với gần 1,68 triệu cổ phiếu (0,3282%).
Đáng chú ý, dù nhóm quỹ trực tiếp do VinaCapital quản lý không còn là cổ đông lớn của PNJ, hệ sinh thái các tổ chức có liên quan vẫn nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo, các bên liên quan như Asia Value Investment Limited, Vietnam Investment Limited, VOF Investment Limited, Vietnam Investment Property Limited cùng Chubb Việt Nam, Hanwha Life Việt Nam và Quỹ Đầu tư Cân bằng Gắn kết VinaCapital hiện sở hữu tổng cộng hơn 22,32 triệu cổ phiếu, tương đương 4,362% vốn điều lệ. Nếu cộng với lượng cổ phiếu còn lại của nhóm quỹ vừa giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của toàn bộ nhóm người có liên quan đạt 25,59 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 4,9999% vốn PNJ.

Việc tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới ngưỡng 5% khiến nhóm quỹ do VinaCapital quản lý không còn thuộc diện cổ đông lớn theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

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