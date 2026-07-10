Từ chai nước tuổi thơ tới khoản đầu tư gần 8.000 tỷ tại miền Tây, tập đoàn 94 tỷ USD nói gì về xu hướng chọn đồ uống của Gen Z và Alpha Việt Nam?

Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam vừa chính thức khánh thành nhà máy tại Tây Ninh, sáng 10/7.

Tọa lạc tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh), nhà máy thứ sáu của Suntory PepsiCo có diện tích 20ha với tổng mức đầu tư dự kiến toàn dự án là 300 triệu USD (gần 7.900 tỷ đồng). Đây là khoản đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời là một trong những cơ sở sản xuất quy mô hàng đầu trong mạng lưới Suntory và PepsiCo tại khu vực châu Á.

Suntory PepsiCo Việt Nam là liên minh chiến lược giữa Tập đoàn Suntory Holding của Nhật Bản và PepsiCo Inc. của Mỹ. Khoản đầu tư lớn trên thể hiện niềm tin dài hạn của cả hai tập đoàn mẹ vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Tổng mức đầu tư dự kiến toàn dự án nhà máy là 300 triệu USD.

Tại lễ khánh thành nhà máy, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết nhà máy mới của Suntory PepsiCo Việt Nam không chỉ đặc biệt vì quy mô đầu tư, đây còn là thương hiệu thân thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.

Từ năm 1994, Pepsi chính thức có mặt tại Việt Nam và trở thành sản phẩm thân thuộc trong ký ức.

"Không ít người vẫn còn nhớ, ở những năm tháng bắt đầu mở cửa, trong những bữa tiệc gia đình hay của giới sinh viên, việc có chai Pepsi trên bàn là niềm vui. Với rất nhiều em nhỏ thời điểm đấy, việc được cầm chai Pepsi mát lạnh chính là cảm giác háo hức, hạnh phúc", bà kể lại và cho rằng, một thương hiệu đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ thì thương hiệu đó cần mang trong mình trách nhiệm với tương lai của đất nước - nơi mình gắn bó.

Với công suất thiết kế khoảng 1,24 tỷ lít mỗi năm, nhà máy mới của Suntory PepsiCo tại Tây Ninh góp phần nâng cao đáng kể năng lực sản xuất của công ty. Hiện tại, nhà máy tập trung phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước, đồng thời được thiết kế với năng lực sản xuất linh hoạt để sẵn sàng hỗ trợ các thị trường khác khi có nhu cầu.

Bên trong nhà máy Suntory PepsiCo tại Tây Ninh.

Về thị trường tiêu thụ đồ uống, trả lời câu hỏi của chúng tôi, ông Eugene Willemsen, Giám đốc Điều Hành khối Đồ uống quốc tế và Phó Chủ tịch điều hành của PepsiCo toàn cầu, cho biết Gen Z và Gen Alpha đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm. Không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới, đây là nhóm dân số đầy năng động, trẻ trung.

Ông cho hay, Gen Z và Gen Alpha có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm nước uống bổ sung, tốt cho sức khoẻ. Họ có khả năng tiếp cận đa dạng sản phẩm. Ngoài ra, thị hiếu của nhóm khách hàng này đối với sản phẩm có thể thay đổi tuỳ theo tâm trạng, thời điểm trong ngày và tuỳ thuộc các hoạt động, như: tiệc gia đình; gặp gỡ bạn bè; hay vận động thể thao.

"Danh mục của chúng tôi sẽ được mở rộng rất nhiều trong tương lai nhằm đáp ứng thay đổi thị hiếu trên thị trường", ông trả lời và tái khẳng định, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng năng động nhất, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh nước giải khát quốc tế của PepsiCo.

Hiện, các sản phẩm của PepsiCo được người tiêu dùng trên toàn thế giới thưởng thức hơn 1 tỷ lần mỗi ngày, tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2025, PepsiCo đạt doanh thu thuần gần 94 tỷ USD.