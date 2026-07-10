EVNGenco3 trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 10%

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGenco3, MCK: PGV, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025.

Cụ thể, ngày 27/7/2026 tới đây, EVNGenco3 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 1,123 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, EVNGenco3 sẽ phải chi khoảng hơn 1.123 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến 20/8/2026.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của EVNGenco3 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 diễn ra ngày 17/6/2026.

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Ngoài ra, đại hội còn thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với mục tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 47.913,6 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 1.972,4 tỷ đồng, giảm 60%.

Kết thúc quý I/2026, EVNGenco3 báo lợi lãi ròng đạt gần 738,2 tỷ đồng, gấp 7,3 lần quý I/2025. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 37,34% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tại cuộc ĐHĐCĐ thường niên 2026, các cổ đông của EVNGenco3 cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 89,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương ứng 8% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của EVNGenco3.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 898,8 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của EVNGenco3.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026. Thời điểm cụ thể giao HĐQT quyết định sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành và UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của EVNGenco3 sẽ tăng từ gần 11.234,7 tỷ đồng lên mức gần 12.133,5 tỷ đồng.