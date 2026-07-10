Lần thứ 4 G-Group được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á"

Danh vị trên không chỉ phản ánh mức độ gắn kết cao của đội ngũ nhân sự mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Vượt chuẩn thị trường ở ba chỉ số cốt lõi về trải nghiệm nhân sự

HR Asia Awards là giải thưởng quốc tế uy tín do Tạp chí HR Asia tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc tiêu biểu trong khu vực. Giải thưởng được đánh giá dựa trên mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model), đo lường mức độ gắn kết của người lao động thông qua ba nhóm tiêu chí gồm văn hóa và tổ chức (Core), trải nghiệm cá nhân (Self) và tinh thần đồng đội (Group).

Trải qua quy trình khảo sát độc lập với sự tham gia của hàng triệu người lao động, G-Group ghi nhận điểm số cao hơn mức trung bình thị trường ở cả ba nhóm tiêu chí cốt lõi. Cụ thể, tại nhóm tiêu chí về tổ chức (Core), G-Group đạt 4,41 điểm, cao hơn mức trung bình thị trường là 3,90. Ở nhóm tiêu chí về trải nghiệm cá nhân (Self), tập đoàn đạt 4,45 điểm so với mức tham chiếu 3,99. Đặc biệt, tại nhóm tiêu chí về tinh thần đồng đội (Group), G-Group đạt 4,60 điểm, vượt đáng kể so với mức trung bình thị trường là 4,06. Những chỉ số này phản ánh mức độ gắn kết của đội ngũ, hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị cũng như chất lượng môi trường làm việc mà tập đoàn xây dựng trong nhiều năm qua.

Năm 2026 là năm thứ 4 G-Group được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á"

Nền tảng quản trị lấy trải nghiệm người lao động làm trọng tâm

Kết quả khảo sát phản ánh định hướng xây dựng chính sách nhân sự được G-Group theo đuổi trong nhiều năm, với trọng tâm là nâng cao trải nghiệm của người lao động. Bên cạnh hệ thống chính sách quản trị, tập đoàn đầu tư đồng bộ vào môi trường làm việc nhằm tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực. Không gian làm việc được thiết kế theo hướng mở, tích hợp khu vực trưng bày các sản phẩm và giải pháp công nghệ do chính tập đoàn phát triển, cùng hệ thống tiện ích như phòng gym, yoga, thư viện, phòng game và canteen. Theo G-Group, việc đầu tư cho sức khỏe thể chất, tinh thần và trải nghiệm hàng ngày của nhân sự là một phần trong chiến lược xây dựng môi trường làm việc bền vững, nơi mỗi cá nhân có thể cân bằng giữa hiệu suất, sức khỏe và khả năng sáng tạo.

Một trong những hoạt động nội bộ tại G-Group

Song song đó, G-Group vận hành mô hình quản trị minh bạch, khuyến khích giao tiếp mở và đối thoại trực tiếp. Tại đây, các phản hồi đều được ghi nhận và lắng nghe, những thử nghiệm chưa đạt kỳ vọng được nhìn nhận như cơ hội học hỏi, từ đó trao quyền cho nhân viên chủ động đề xuất sáng kiến và bứt phá chuyên môn. Các giá trị đa dạng, bình đẳng và hòa nhập cũng được cụ thể hóa thành những chính sách tôn trọng, an toàn. Theo bà Nguyễn Hồng Hạnh - Giám đốc Nhân sự G-Group, khi người lao động được đảm bảo sự an tâm, họ sẽ tự tin chia sẻ những góc nhìn mới, tạo ra nhiều giải pháp vượt trội cho tổ chức.

Đầu tư phát triển nhân tài và xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai

Tại G-Group, mỗi nhân sự không đơn thuần là lực lượng lao động mà là một tài sản chiến lược được nuôi dưỡng liên tục. Để xây dựng đội ngũ sẵn sàng cho tương lai, tập đoàn đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo, trải dài từ hệ thống VANTO, các chương trình cập nhật công nghệ mới, cho đến các chuỗi khóa học phát triển năng lực toàn diện. Minh chứng là trong giai đoạn 2025–2026, G-Group đã tổ chức thành công 48 khóa học chuyên sâu tập trung vào các kỹ năng cốt lõi như Phát triển lãnh đạo, Tư duy thiết kế (Design Thinking), Khai vấn và Đồng hành (Coaching & Mentoring), đạt mức đánh giá 4,6/5 điểm từ học viên.

Khóa đào tạo The One-G Leadership tại G-Group

Song song với việc nâng cao năng lực, tập đoàn từng bước số hóa trải nghiệm nhân viên qua nền tảng GapoWork do chính Tập đoàn phát triển, giúp đồng bộ quy trình, truyền thông nội bộ và ghi nhận thành tích theo thời gian thực. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành cũng góp phần giải phóng nhân sự khỏi các tác vụ lặp lại, cho phép họ tập trung tạo ra những giá trị gia tăng cao hơn.

Bên cạnh đó, khái niệm "Nơi làm việc hạnh phúc" tại G-Group được cụ thể hóa bằng bộ chỉ số đo lường mức độ hài lòng định kỳ, kết hợp cùng chính sách đãi ngộ cạnh tranh ở mức P50 - P75 của thị trường công nghệ. Chia sẻ về triết lý này, bà Nguyễn Hồng Hạnh cho biết: "Với G-Group, một nơi làm việc hạnh phúc đúng nghĩa phải mang lại sự thấu hiểu và sẻ chia áp lực giữa doanh nghiệp với người lao động. G-Group hướng tới xây dựng một môi trường làm việc cân bằng giữa hiệu suất, sự sáng tạo và trải nghiệm. Chúng tôi nỗ lực định hình một không gian với văn hóa riêng biệt, nơi câu chuyện tăng trưởng luôn được giải quyết bằng sự đồng lòng và hài lòng của cả đội ngũ."

Chính sự kết hợp hài hòa giữa năng lực công nghệ và giá trị nhân văn trong quản trị đã mang về cho G-Group danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" lần thứ 4, khẳng định vị thế vững chắc và tạo động lực cho tập đoàn bứt phá trên bản đồ công nghệ.