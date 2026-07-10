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Tập đoàn lớn nhất Việt Nam làm được điều chưa từng có sau 11 năm

| | Doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 734.700 tỷ đồng, tăng 49%; doanh thu hợp nhất ước đạt 445.400 tỷ đồng, tăng 39%. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 88.900 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Ảnh: Petrovietnam)

Ngày 9/7, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tập đoàn.

Ảnh: Petrovietnam

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Petrovietnam đạt tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch 5,0-23,1% so với cùng kỳ năm 2025. Gia tăng trữ lượng đạt 8,3 triệu tấn quy dầu, bằng 55,3% kế hoạch năm; đồng thời ký kết 3 hợp đồng dầu khí.

Sản lượng khai thác dầu khí đạt gần 8,7 triệu tấn quy dầu, tăng 11,4%; riêng sản lượng dầu thô đạt 5,5 triệu tấn, tăng 14,2% - lần đầu tiên sau 11 năm (kể từ năm 2015) ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ, bất chấp nhiều mỏ đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Các lĩnh vực sản xuất chủ lực đều duy trì tăng trưởng tích cực trên 2 con số so với cùng kỳ: Sản lượng điện đạt 20,46 tỷ kWh; đạm đạt 946,6 nghìn tấn; xăng dầu đạt 8,51 triệu tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 734.700 tỷ đồng, tăng 49%; doanh thu hợp nhất ước đạt 445.400 tỷ đồng, tăng 39%. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 88.900 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 27.500 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ; tập trung vào các dự án trọng điểm trong lĩnh vực thăm dò khai thác, khí, điện, LNG, lọc hóa dầu.

Hoạt động thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế cũng được Petrovietnam đẩy mạnh. Doanh thu từ kinh doanh quốc tế 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 97.800 tỷ đồng, bằng 65,5% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường nhìn nhận rủi ro biến động giá dầu và bất ổn địa chính trị thế giới sẽ tiếp tục là thách thức lớn, cùng với các khó khăn trong giải ngân đầu tư và cung ứng vật tư.

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Ngọc Điệp

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