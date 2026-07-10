Vì sao ngày càng nhiều gia đình đầu tư pin lưu trữ cho hệ thống điện mặt trời?

Nghịch lý trong bài toán lắp đặt điện mặt trời hộ gia đình

Sau gần một năm lắp đặt điện mặt trời áp mái công suất 7kWp, gia đình anh Hùng (Hà Nội) nhận thấy hóa đơn tiền điện có giảm, song mức tiết kiệm thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Tháng vừa qua, nhà tôi vẫn phải trả gần 2 triệu đồng tiền điện. Gia đình có tận 6 người nhưng ban ngày cả nhà đều đi làm, đi học nên chỉ tiêu thụ nhiều nhất khoảng 10 kWh, thừa khoảng 20kWh không dùng tới. Đến tối khi cả gia đình về nhà, nhu cầu bật điều hòa, nấu nướng tăng cao, thì hệ thống lại không sản xuất điện nên vẫn phải dùng đến điện lưới," anh Hùng chia sẻ.

Trên thực tế, đây là bài toán mà nhiều gia đình lắp điện mặt trời đang gặp phải. Nguyên nhân nằm ở sự chênh lệch giữa thời điểm sản xuất và thời điểm tiêu thụ điện. Trong khi các tấm pin mặt trời tạo ra nhiều điện nhất vào khoảng giữa trưa, nhu cầu sử dụng điện của gia đình lại thường tập trung vào buổi tối và ban đêm. Khi đó, các thành viên trở về nhà và sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện, đa phần là những thiết bị có công suất lớn như bếp, bình nóng lạnh, điều hòa, máy giặt,... Sự chênh lệch này khiến các gia đình dù đã đầu tư điện mặt trời nhưng vẫn phải chi trả một khoản tiền không nhỏ cho điện lưới vào ban đêm.

Để tận dụng tối đa lượng điện mặt trời dư thừa, nhiều hộ đã tính đến giải pháp lắp thêm pin lưu trữ điện mặt trời (BESS). Pin lưu trữ này giống như "sạc dự phòng" cỡ lớn cho cả ngôi nhà với cơ chế hoàn toàn tự động. Lượng điện dư thừa không dùng hết vào ban ngày sẽ được lưu trữ vào pin, sẵn sàng phát ngược trở lại để cấp điện cho các thiết bị sinh hoạt vào thời điểm cần thiết.

Nhờ đó, gia đình có thể tận dụng tối đa lượng điện mặt trời đã sản xuất, giảm lượng điện phải mua từ lưới vào buổi tối, đồng thời chủ động hơn khi có nguồn điện dự phòng cho các tình huống cắt điện đột ngột, nhất là trong mùa nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay.

Xu hướng tự chủ nguồn điện tại gia

Những năm gần đây, chi phí lắp đặt giảm mạnh đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hộ gia đình tiếp cận với điện mặt trời. Tuy nhiên, xu hướng này cũng thay đổi cách các gia đình sử dụng năng lượng. Mục tiêu lớn nhất của người dùng không chỉ còn là nhằm cắt giảm hóa đơn điện, mà đã dịch chuyển sang hướng tự chủ năng lượng.

Trong mô hình đó, khi kết hợp các tấm pin mặt trời với pin lưu trữ, ngôi nhà sẽ có một chu trình năng lượng khép kín hoàn hảo: tự tạo ra điện, tự tích trữ và cấp điện trở lại vào lúc cần thiết nhất. Việc này giúp gia đình hoàn toàn làm chủ nguồn điện tiêu thụ mà không phải lo lắng về giá điện hay sự cố từ lưới điện bên ngoài.

Tại các quốc gia phát triển như Úc, Anh, Mỹ,.., pin lưu trữ là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái điện mặt trời hộ gia đình. Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời Fraunhofer ISE của Đức ghi nhận một làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ, riêng năm 2024 đã có gần 2 triệu hệ thống pin lưu trữ dân dụng được lắp đặt với tổng dung lượng khoảng 18,3 GWh. Đến đầu năm 2025, con số này đã nâng lên gần 20 GWh, cho thấy pin lưu trữ ngày càng thiết yếu trong hệ thống điện mặt trời dân dụng.

Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng phát triển năng lượng tại Việt Nam. Theo đó, Chính phủ khuyến khích các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản, tự tiêu kết hợp với hệ thống pin lưu trữ nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và nâng cao khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Tại Việt Nam, GG Power là một trong những thương hiệu tiên phong trong sản xuất pin lưu trữ tiêu chuẩn quốc tế. Hiện GG Power vừa cho ra mắt dòng sản phẩm pin lưu trữ dân dụng ENERGYHUB S16, được thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống điện mặt trời gia đình.

Pin lưu trữ năng lượng (BESS) ENERGYHUB S16 sản xuất tại nhà máy GG Power

Với năng lượng tiêu chuẩn 16kWh, ENERGYHUB S16 là một trong những dòng pin lưu trữ gia đình có dung lượng lớn nhất phân khúc hiện nay. Dung lượng này cho phép lưu trữ trọn vẹn lượng điện dư thừa ban ngày. Trong điều kiện hệ thống được thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng, dung lượng này có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu điện sinh hoạt vào buổi tối.

Được trang bị Cell pin LFP tiến tiến đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế như IEC 62619 và UN38.3, sản phẩm mang lại hiệu suất sạc xả vượt trội. Không chỉ tối ưu về hiệu năng, thiết bị còn thiết lập tiêu chuẩn an toàn, chống cháy nổ nhờ cấp bảo vệ IP65, chống bụi, chống nước tối ưu trong mọi điều kiện thời tiết. Đặc biệt, hệ thống quản lý Pin (BMS) thông minh sẽ tự động ngắt nguồn khi phát hiện quá nhiệt, đồng thời kích hoạt công nghệ chữa cháy Aerosol tích hợp, đảm bảo an toàn toàn diện.

Với Phần mềm quản lý thông minh trên điện thoại, người dùng có thể tự động điều phối dòng điện sạc/xả dựa trên nhu cầu thực tế và bảo vệ pin khỏi nguy cơ quá tải. ENERGYHUB S16 được GG Power cam kết bảo hành chính hãng lên đến 10 năm.

Nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng GG Power tại Lô CN-01.4B, KCN số 5, Xuân Trúc, Hưng Yên

Trong xu hướng tự chủ năng lượng ngày càng rõ nét, pin lưu trữ được xem là "mảnh ghép" quan trọng giúp các hộ gia đình dần chủ động về nguồn điện sinh hoạt và tối ưu hiệu quả kinh tế.