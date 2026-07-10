Bầu Hiển mở lớp học bóng đá miễn phí cho trẻ từ 7 đến 13 tuổi

Chiều 9/7, CLB Bóng đá Hà Nội tổ chức lễ khai giảng Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC tại sân Đảo Sen (Long Biên, Hà Nội).

Trung tâm tuyển sinh các em từ 7 đến 13 tuổi, áp dụng giáo án đào tạo của CLB Hà Nội, được xây dựng theo từng nhóm tuổi. Học viên được tham gia các buổi tập miễn phí tại 4 địa điểm gồm sân Cienco 5 (Mê Linh), sân ngõ 99 Định Công, sân Đảo Sen (Long Biên) và sân Đoan Môn (Trường Chinh).

CLB Bóng đá Hà Nội là đội bóng thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn T&T Group, do doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) sáng lập và đầu tư. Đây là một trong những CLB giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam, với nhiều chức vô địch V.League và hệ thống đào tạo trẻ được đánh giá cao. ﻿

Theo CLB Hà Nội, chương trình đào tạo không chỉ tập trung vào kỹ thuật bóng đá mà còn kết hợp rèn luyện thể lực, tư duy chiến thuật và các kỹ năng như tinh thần đồng đội, kỷ luật và ý thức tập thể.

Ông Triệu Quang Hà, Giám đốc Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC, cho biết trung tâm hướng tới việc tạo điều kiện để nhiều trẻ em được tiếp cận bóng đá, đồng thời trở thành kênh phát hiện các cầu thủ có tiềm năng để giới thiệu vào hệ thống đào tạo trẻ của CLB.

Bên cạnh các lớp học, trung tâm dự kiến phối hợp với trường học tổ chức các ngày hội bóng đá, giải đấu học đường và chương trình giao lưu với cầu thủ Hà Nội FC.

Tại lễ khai giảng, thủ môn Quan Văn Chuẩn và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng đã giao lưu với các học viên. Quan Văn Chuẩn chia sẻ anh gia nhập lò đào tạo Hà Nội FC từ năm 9 tuổi và khuyến khích các em kiên trì theo đuổi đam mê. Trong khi đó, Nguyễn Văn Tùng nhắn nhủ các học viên cân bằng giữa việc tập luyện và học tập.

CLB Hà Nội cho biết việc thành lập Trung tâm Bóng đá Cộng đồng nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động đào tạo trẻ, tạo thêm nguồn tuyển chọn cầu thủ cho đội bóng trong những năm tới.