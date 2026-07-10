Khám phá nhà máy lớn nhất châu Á của Suntory PepsiCo tại Tây Ninh: 20 ha, vốn 300 triệu USD, robot chạy 24/7

Ngày 10/7, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam khánh thành nhà máy tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 300 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 20 ha và có công suất thiết kế khoảng 1,244 tỷ lít mỗi năm. Theo doanh nghiệp, đây là nhà máy lớn nhất trong hệ thống Suntory PepsiCo tại châu Á về năng lực sản xuất.

Đây cũng là nhà máy thứ 6 của Suntory PepsiCo tại Việt Nam, sau các cơ sở tại Bắc Ninh, Quảng Nam, Đồng Nai, Hóc Môn và Cần Thơ.

5 dây chuyền sản xuất, tự động hóa cao

Nhà máy hiện có 5 dây chuyền sản xuất, phục vụ nhiều dòng đồ uống và quy cách bao bì khác nhau.

Trong đó, dây chuyền lon có tốc độ tối đa 120.000 lon mỗi giờ, còn dây chuyền chai PET có thể đạt 84.000 chai mỗi giờ.

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Các công đoạn từ tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, chiết rót, đóng gói đến vận chuyển thành phẩm được kết nối trong một quy trình liên tục. Một số dây chuyền có khả năng sử dụng bao bì làm từ 100% nhựa PET tái sinh.

Robot vận chuyển hàng hóa 24/7

Sau khi hoàn tất đóng gói, thành phẩm được đưa khỏi dây chuyền bằng hệ thống vận chuyển tự động.

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Nhà máy sử dụng robot tự hành AGV để vận chuyển nguyên liệu, bao bì và thành phẩm giữa các khu vực. Hệ thống này hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Theo thông tin giới thiệu tại nhà máy, công suất tiếp nhận hàng từ khu vực sản xuất có thể đạt 367 pallet mỗi giờ, trong khi tốc độ xuất hàng tối đa đạt 292 pallet mỗi giờ.

Việc ứng dụng robot giúp giảm hoạt động vận chuyển thủ công và hỗ trợ kiểm soát hàng hóa theo thời gian thực.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là kho tự động rộng hơn 15.000 m², được thiết kế với 9 tầng và chiều cao hơn 20 m.

Kho có sức chứa tối đa 43.000 pallet. Hàng hóa được tự động nhận diện, sắp xếp, lưu trữ và xuất kho thông qua hệ thống ASRS.

Theo Suntory PepsiCo, đây là kho tự động hoàn toàn đầu tiên của doanh nghiệp tại Việt Nam và của Suntory tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hướng tới vận hành xanh

Nhà máy được phát triển theo tiêu chuẩn LEED Gold và sử dụng một số giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Từ tháng 11/2025, toàn bộ nhiệt năng phục vụ sản xuất tại đây được tạo ra từ nguồn sinh khối. Hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt trên diện tích hơn 22.000 m².

Nước thải sau xử lý một phần được tái sử dụng cho vệ sinh nội bộ và vận hành hệ thống tiện ích. Hơn 20% diện tích nhà máy được dành cho cây xanh và cảnh quan.

Khoản đầu tư lớn nhất tại Việt Nam

Suntory PepsiCo bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1991. Trước dự án Tây Ninh, doanh nghiệp cho biết đã đầu tư khoảng 800 triệu USD.

Hiện công ty có 6 nhà máy, 5 văn phòng và hơn 2.800 nhân viên trực tiếp tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Eugene Willemsen, Giám đốc Điều hành Khối Đồ uống quốc tế và Phó Chủ tịch Điều hành của PepsiCo toàn cầu, cho biết:

“Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng năng động nhất và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh nước giải khát quốc tế của PepsiCo. Nhà máy Tây Ninh thể hiện niềm tin của PepsiCo về tiềm năng tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam, và khẳng định cam kết đồng hành trong chặng đường phát triển sắp tới.