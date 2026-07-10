Doanh nghiệp ngành nhựa giải mã chiến lược "Biến yếu tố Xanh thành lợi thế cạnh tranh"

Trước áp lực giảm phát thải và hàng rào kỹ thuật ngày càng siết chặt, lộ trình hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam đã trở thành tâm điểm nghị sự tại Diễn đàn "Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026" với chủ đề "Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero".

Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông qua Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) phối hợp cùng các đối tác tổ chức ngày 8/7 tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững, với sự tham dự của gần 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp. Các đại biểu đã cùng trao đổi những định hướng và sáng kiến nhằm hài hòa ba mục tiêu chiến lược: duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện cam kết phát triển bền vững.

Chuyển đổi xanh là điều kiện bắt buộc

Đối với ngành vật liệu xây dựng, quá trình chuyển đổi xanh đòi hỏi sự thay đổi từ công nghệ sản xuất, chuỗi cung ứng và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm.

Trong số các doanh nghiệp chia sẻ tại diễn đàn, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cho biết đã thành lập Bộ phận Phát triển bền vững nhằm triển khai các hoạt động theo các nguyên tắc ESG. Bộ phận này có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến ESG trong những lĩnh vực trọng yếu, đồng thời cập nhật các xu hướng phát triển bền vững để tích hợp vào hoạt động sản xuất và quản trị.

Để giải bài toán năng lượng, doanh nghiệp này đã đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 3 MWp tại Nhà máy Bình Dương, giúp tiết kiệm hơn 250.000 kWh điện tiêu thụ. Một hệ thống tương tự cũng đang trong kế hoạch lắp đặt tại Nhà máy Long An ngay trong năm 2026 nhằm gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào lưới điện Quốc gia.

Đối với tài nguyên nước, toàn bộ lượng nước phục vụ quá trình giải nhiệt được tuần hoàn và tái sử dụng 100%. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp kỹ thuật được áp dụng để giảm nhu cầu sử dụng nước cấp mới, đồng thời hạn chế lượng nước thải phát sinh trong sản xuất.

Chuyển đổi kép hỗ trợ mục tiêu Net Zero

Một xu hướng nổi bật khác được các chuyên gia thảo luận tại diễn đàn là "chuyển đổi kép", tức tích hợp chuyển đổi số vào chuyển đổi xanh nhằm kiểm soát phát thải theo thời gian thực.

Tại Nhựa Bình Minh, việc quản trị nguồn lực sản xuất hiện được triển khai thông qua Hội đồng Quản lý Số và Trí tuệ Nhân tạo. Hệ thống cấp liệu tự động khép kín kết hợp công nghệ IoT giúp thu thập, phân tích dữ liệu liên tục để tối ưu hóa tiêu thụ điện năng.

Bên cạnh đó, các giải pháp tự động hóa do đội ngũ kỹ sư nội bộ phát triển, như cánh tay robot tự động tách sản phẩm khỏi cuộn keo, được áp dụng nhằm nâng cao năng suất, cải thiện an toàn lao động và đảm bảo tính đồng đều của thành phẩm.

Tại diễn đàn, ông Niwat Athiwattananont - Tổng Giám đốc Nhựa Bình Minh nhìn nhận thẳng thắn về bài toán chi phí và hiệu quả của doanh nghiệp khi đầu tư cho môi trường: "Công nghệ đóng vai trò trung tâm trong hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero của chúng tôi. Phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và áp dụng các quy trình tiên tiến giúp chúng tôi nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và quản lý tài nguyên hiệu quả hơn. Đây là cách chúng tôi biến yếu tố xanh thành yếu tố cạnh tranh. Tính bền vững chỉ thực sự có thể mở rộng quy mô khi nó củng cố năng suất, chất lượng, hiệu quả chi phí và khả năng phục hồi lâu dài của doanh nghiệp".

Hoàn thiện hệ thống chứng nhận xanh cho sản phẩm

Theo doanh nghiệp, ngay từ khâu đầu vào, nguyên vật liệu được kiểm soát chặt chẽ và ưu tiên các vật liệu thân thiện với môi trường như hệ ổn định Canxi - Kẽm.

Toàn bộ sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đặc biệt, sản phẩm đã đạt chứng nhận WRAS (Vương quốc Anh), đáp ứng yêu cầu về an toàn đối với nước uống.

Nhựa Bình Minh giới thiệu các giải pháp ống nhựa chất lượng cao tại Triển lãm "Con đường xanh - NetZero Việt Nam".

Song song với đó, Nhựa Bình Minh từng bước hoàn thiện hệ thống chứng nhận xanh cho danh mục sản phẩm. Năm 2024, các sản phẩm của doanh nghiệp được Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam cấp chứng nhận Sản phẩm Xanh LOTUS. Tiếp đó, các dòng ống và phụ tùng ống nhựa PVC-U, PP-R, HDPE dùng cho nước uống cùng sản phẩm PE gân dùng cho nước thải được Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) chứng nhận Sản phẩm Xanh Singapore (SGBP) ở cấp độ Leader.

Đến năm 2026, dòng keo dán ống nhựa PVC tiếp tục được cấp chứng nhận LOTUS, hoàn thiện hệ thống chứng nhận xanh cho toàn bộ danh mục sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp.

Lan tỏa giá trị đến cộng đồng

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực thông qua mô hình Học viện BMP là một điển hình cho cam kết đồng hành này. Bằng việc chuẩn hóa kiến thức thực hành cho mạng lưới gồm sinh viên, kỹ sư và các nhà thầu thi công, đơn vị này đang góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật cho toàn ngành vật liệu xây dựng.

Ở góc độ cộng đồng, các chương trình CSR có tính cam kết lâu dài như dự án "Thương nguồn nước, yêu tương lai" trao tặng hơn 89.000 mét ống nhựa, đưa nước sạch tới 24.000 người vùng thiên tai, hạn mặn với ngân sách hơn 17,5 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025) cho thấy cách tiếp cận ESG thực tế, gắn sự tăng trưởng của doanh nghiệp với an sinh xã hội.

Những nỗ lực bền bỉ từ việc tiên phong chuẩn hóa danh mục sản phẩm xanh, làm chủ công nghệ điều khiển quy trình bằng AI cho đến cam kết xây dựng chuỗi tác động ESG chính là lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững của Nhựa Bình Minh. Sự chủ động hành động đó đã được ghi nhận khi ngay trong khuôn khổ diễn đàn, Nhựa Bình Minh đã chính thức được xướng tên trong TOP 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu về Năng lượng Môi trường Xanh Việt Nam 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và ông Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI trao giải thưởng cho ông Niwat Athiwattananont - Tổng Giám đốc Nhựa Bình Minh.

Theo Ban Tổ chức, các doanh nghiệp được biểu dương là những đơn vị có nhiều đóng góp trong thực hiện kinh tế xanh thông qua đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững. Việc xét chọn được thực hiện trên cơ sở đề cử từ các địa phương, tham chiếu Bộ công cụ của Hội đồng Năng lượng Thế giới và đánh giá hồ sơ bởi hội đồng chuyên gia độc lập.

Trong khuôn khổ sự kiện, Nhựa Bình Minh cũng tham gia Triển lãm "Con đường xanh - NetZero Việt Nam", nơi quy tụ hơn 50 gian hàng giới thiệu các mô hình, công nghệ, sản phẩm và sáng kiến xanh tiêu biểu.