Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 11/7: Xuất hiện hai doanh nghiệp báo lỗ

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026 ngày 11/7:

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (mã CK: JOS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần trong quý chỉ đạt hơn 176 triệu đồng, giảm sâu so với mức 16,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.



Trong quý 2/2026, JOS ghi nhận khoản lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 9,34 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, công ty lỗ gần 9 tỷ đồng.



﻿CTCP Đầu tư CMC (mã CK: CMC) báo lỗ trước thuế quý 2 hơn 2,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1,4 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm, công ty lỗ trước thuế 2,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến CMC lỗ trong quý này là do chi phí tài chính tăng mạnh từ -587 triệu (quý 2/2025) lên gần 4,5 tỷ (quý 2/2026). Công ty cho biết, thị trường chứng khoán không thuận lợi khi công ty đã mua số cổ phiếu trước đây và nay phải lập dự phòng cho số cổ phiếu theo giá của ngày 30/06/2026 làm tăng chi phí tài chính.

CTCP Chứng khoán MB (mã: MBS) công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2026 với doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.196 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2025. MBS báo lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 377 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, tăng 36% và cũng nhích khoảng 3% so với quý đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của MBS đạt 2.215 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Công ty chứng khoán này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 745 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 592 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Loic Faussier -Tổng giám đốc Sacombank đã chia sẻ một số thông tin về hoạt động của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Lợi nhuận trước thuế sau khi trừ chi phí dự phòng dự kiến chỉ dao động khoảng 1.900 đến 2.000 tỷ, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ và tiếp nối đà giảm kể từ đầu năm. Con số chính xác vẫn đang được đội ngũ chúng tôi tính toán và sẽ công bố chính thức trong báo cáo tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 734.700 tỷ đồng, tăng 49%; doanh thu hợp nhất ước đạt 445.400 tỷ đồng, tăng 39%. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 88.900 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

6 tháng đầu năm, sản lượng kinh doanh của PVOIL đạt 3,464 triệu m³/tấn, bằng 56% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ; doanh thu hợp nhất đạt 127,3 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm và tăng 74% so với cùng kỳ.