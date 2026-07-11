Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cú sốc thuế với người kinh doanh online: Thực nhận chỉ hơn 100 triệu đồng nhưng bị truy thu thuế tới 700 triệu đồng, vì sao?

| | Doanh nghiệp

Tưởng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sau khi được sàn thương mại điện tử khấu trừ 10% thuế TNCN, nhiều cá nhân kinh doanh online "choáng" khi quyết toán vì bị truy thu thêm hàng trăm triệu đồng. Theo chuyên gia, nguyên nhân không chỉ nằm ở cách tính thuế mà còn ở việc không chứng minh được chi phí hợp lệ để khấu trừ.

Cú sốc thuế với người kinh doanh online: Thực nhận chỉ hơn 100 triệu đồng nhưng bị truy thu thuế tới 700 triệu đồng, vì sao?- Ảnh 1.

Hiểu chưa đúng về cách tính thuế, nhiều người kinh doanh online vô tình chịu mức thuế cao hơn thực tế. Ảnh minh họa.

Ngã ngửa vì tiền thuế nhiều hơn tiền lãi

Năm 2025, chị Nguyễn Linh Đan (Hà Nội), một người tham gia tiếp thị liên kết (affiliate) trên các sàn thương mại điện tử cho biết nhận hơn 3 tỷ đồng tiền hoa hồng và đã bị sàn tạm khấu trừ 10% thuế TNCN.

Tuy nhiên, sang năm 2026, khi quyết toán, chị phát hiện còn phải nộp thêm hơn 686 triệu đồng.

Theo chia sẻ của chị Đan, hơn 3 tỷ đồng là doanh thu nhưng trước đó chị phải chi trả loạt chi phí cho quảng cáo, nhân sự, sản xuất nội dung và vận hành. Số tiền thực nhận sau hạch toán thậm chí ít hơn số thuế phải nộp.

Cùng cảnh ngộ, anh N.Q.H. (Nhà Bè, TP.HCM) chia sẻ về vướng mắc thuế TNCN sau khi ký hợp đồng dịch vụ với một sàn thương mại điện tử. Anh cho biết từ tháng 3/2022 đến 4/2023, anh và sàn hợp tác chi trả cho các KOL, KOC, hưởng 3,5% phí dịch vụ trên số tiền thanh toán.

Theo thỏa thuận, sàn ký hợp đồng và biên bản nghiệm thu để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của anh H., sau đó anh thực hiện chuyển khoản cho các KOL, KOC theo danh sách do công ty chỉ định. Tổng số tiền anh nhận qua tài khoản cá nhân trong giai đoạn này gần 3,4 tỷ đồng và bị khấu trừ 10% thuế TNCN, trong khi thu nhập thực từ phí dịch vụ 3,5% chỉ khoảng 119 triệu đồng.

Anh cho biết không nhận thức được toàn bộ số tiền chuyển qua tài khoản sẽ được doanh nghiệp kê khai vào mã số thuế cá nhân, dẫn đến theo thông báo của cơ quan thuế, anh còn phải nộp gần 765 triệu đồng.

Cần chứng minh chi phí là hợp lệ để khấu trừ thuế

Cú sốc thuế với người kinh doanh online: Thực nhận chỉ hơn 100 triệu đồng nhưng bị truy thu thuế tới 700 triệu đồng, vì sao?- Ảnh 2.

Việc lưu trữ và hạch toán đầy đủ hóa đơn đầu vào, đầu ra giúp người kinh doanh online được khấu trừ chi phí hợp lệ. Ảnh minh họa.

Nhiều trường hợp cá nhân bán hàng online khác cũng nghĩ rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sau khi bị sàn khấu trừ 10% thu nhập, nhưng chỉ “ngã ngửa” khi quyết toán và bị yêu cầu nộp thêm hàng trăm triệu đồng.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sửa đổi, từ năm 2026, cá nhân bán hàng online hoặc kinh doanh dưới mọi hình thức chỉ phải nộp thuế TNCN khi doanh thu vượt 1 tỷ đồng/năm; nếu doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống sẽ được miễn cả thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, hiện nay có những hộ kinh doanh theo mô hình rất phức tạp: Vừa có sạp chợ truyền thống, vừa cho thuê nhà, cho thuê xưởng, vừa bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Ngoài ra còn có những người livestream bán hàng để hưởng hoa hồng, hoặc tự bán hàng trên mạng xã hội. Vì vậy việc hạch toán doanh thu cần được thực hiện dựa trên doanh thu thực tế và đúng quy định pháp luật.

Chuyên gia lý giải, về mặt quy định, nếu cá nhân không đăng ký kinh doanh thì cần tự kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng quý cho cơ quan thuế theo dạng tiền lương, tiền công. Tức nghĩa vụ thuế được tính theo bậc lũy tiến 5-35%. Ngược lại, các cá nhân đã đăng ký kinh doanh, sẽ tự kê khai và nộp thuế thu nhập từ kinh doanh, thông thường được xác định cung cấp dịch vụ và tính thuế 7% doanh thu.

Ngoài ra, cá nhân kinh doanh có nhiều chi phí đầu vào chỉ được tính vào chi phí hợp lệ nếu có hóa đơn hợp pháp, ví dụ việc trả lương cho nhân viên, đối tác.

Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang nhấn mạnh hàng hóa mua vào phải có hóa đơn hợp lệ mới được tính vào chi phí. Sau khi lấy doanh thu trừ chi phí mới xác định được thu nhập tính thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế tương ứng. Trường hợp không có hóa đơn đầu vào, khoản chi đó sẽ không được khấu trừ, khiến số thuế phải nộp có thể cao hơn thực tế.

Đối với hóa đơn đầu ra, chuyên gia nhấn mạnh hộ kinh doanh cần xuất hóa đơn ngay khi phát sinh giao dịch và hoàn tất việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, tránh tình trạng để dồn vì rất dễ quên hoặc sai sót.

Một vấn đề khác cũng được lưu ý là lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu về sau. Theo chuyên gia, khi cơ quan chức năng tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra, hộ kinh doanh phải có khả năng chứng minh doanh thu, nguồn gốc hàng hóa đầu vào cũng như tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ liên quan.

“Việc chứng minh không chỉ bằng hóa đơn đầu ra, đầu vào mà còn cần rất nhiều tài liệu khác như hợp đồng mua bán, email trao đổi, tin nhắn, sao kê ngân hàng và nhiều dữ liệu liên quan khác. Tất cả những thứ đó đều phải được lưu trữ cẩn thận, có thể lưu trên nền tảng số để đảm bảo an toàn. Nếu lưu giấy tờ thông thường, sau một thời gian có thể gặp sự cố như mối mọt, chuột cắn hoặc thất lạc thì rất phức tạp khi cơ quan chức năng kiểm tra nhưng chúng ta không có chứng cứ để giải trình thì sẽ rất khó xử lý”, ông Xoa nói.

Phan Trang

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
truy thu thuế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui với 27.203 cổ đông Vietnam Airlines từ ngày 14/7

Tin vui với 27.203 cổ đông Vietnam Airlines từ ngày 14/7 Nổi bật

Công ty đầu tiên báo lỗ quý 2/2026

Công ty đầu tiên báo lỗ quý 2/2026 Nổi bật

Khách trúng thưởng nhiều, công ty xổ số thua lỗ

Khách trúng thưởng nhiều, công ty xổ số thua lỗ

17:59 , 11/07/2026
Người thân một thành viên HĐQT Kido đăng ký bán cổ phiếu KDC

Người thân một thành viên HĐQT Kido đăng ký bán cổ phiếu KDC

14:33 , 11/07/2026
104 cán bộ nhân viên Gemadept sắp được mua cổ phiếu với giá hời

104 cán bộ nhân viên Gemadept sắp được mua cổ phiếu với giá hời

13:53 , 11/07/2026
Nóng: 1 cửa hàng kim cương nổi tiếng bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động

Nóng: 1 cửa hàng kim cương nổi tiếng bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động

12:58 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên