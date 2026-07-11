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Nóng: 1 cửa hàng kim cương nổi tiếng bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động

| | Doanh nghiệp

Nóng: 1 cửa hàng kim cương nổi tiếng bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động

Cửa hàng kim cương này vừa phát đi thông báo tạm ngưng hoạt động trong vòng 2 tuần để sắp xếp lại hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình nội bộ.

Sáng ngày 11/7, cửa hàng kim cương Ngọc Châu Âu vừa phát đi thông báo tạm ngưng hoạt động trong vòng 2 tuần để sắp xếp lại hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình nội bộ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp cho biết thị trường đang có nhiều biến động.

Theo thông báo, cửa hàng kim cương Ngọc Châu Âu sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ ngày 11/7 đến hết ngày 24/7/2026.

Nóng: 1 cửa hàng kim cương nổi tiếng bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động- Ảnh 1.

Thông báo được đăng tải trên trang Fanpage của thương hiệu

Theo doanh nghiệp, đây là khoảng thời gian cần thiết để rà soát, sắp xếp lại công tác nội bộ, nâng cấp hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khi hoạt động trở lại.

Trong thông báo do bà Hoàng Thanh Nga - Founder & CEO Ngọc Châu Âu ký tên, doanh nghiệp cho biết thời gian qua đã nỗ lực duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Tuy nhiên, sau quá trình cân nhắc, đơn vị nhận thấy cần dành một khoảng thời gian ngắn để ổn định lại hệ thống và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Những yêu cầu hoặc vấn đề phát sinh trong thời gian tạm dừng sẽ được doanh nghiệp ghi nhận và xử lý sau khi cửa hàng hoạt động trở lại.

Ngọc Châu Âu cũng thừa nhận đây là một quyết định khiến doanh nghiệp "rất trăn trở", bởi việc tạm ngưng hoạt động có thể gây ra không ít bất tiện cho khách hàng và đối tác.

Đại diện doanh nghiệp cho biết đơn vị hiểu sự tin tưởng của khách hàng là tài sản quý giá nhất, vì vậy mong nhận được sự thông cảm để có thêm thời gian sắp xếp lại mọi công việc một cách ổn định và chu đáo hơn.

"Chúng tôi tin rằng, sự chân thành và trách nhiệm trong suốt hành trình đã qua sẽ luôn được Quý Khách thấu hiểu. Rất mong nhận được sự cảm thông, sẻ chia và tiếp tục đồng hành từ Quý Khách hàng và Quý Đối tác", thông báo nêu.

Việc một cửa hàng kinh doanh kim cương và trang sức lựa chọn tạm dừng hoạt động để tái sắp xếp hệ thống đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ đang có nhiều thay đổi, động thái của doanh nghiệp được nhiều người theo dõi chờ đợi những bước chuyển mới sau khi cửa hàng chính thức mở cửa trở lại vào cuối tháng 7.

Hệ thống trang sức Kim Cương Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry) hiện có 2 cơ sở trên cả nước, toàn bộ đều nằm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Hân Ly

phunumoi.net.vn

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