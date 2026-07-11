Tin vui với 27.203 cổ đông Vietnam Airlines từ ngày 14/7

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo thay đổi tình trạng chứng khoán đối với cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines.

Theo đó, cổ phiếu HVN được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7/2026 do doanh nghiệp đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Cùng thời điểm, HVN được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo. HoSE cho biết, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Vietnam Airlines đã có vốn chủ sở hữu không âm, lợi nhuận sau thuế không âm và báo cáo được kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Tuy nhiên, hãng hàng không quốc gia vẫn còn lỗ lũy kế nên cổ phiếu tiếp tục nằm trong diện cảnh báo.

Với cổ đông, việc được gỡ hạn chế giao dịch giúp HVN có thêm thời gian giao dịch trong phiên, qua đó tạo thuận lợi hơn cho việc mua bán và có thể cải thiện thanh khoản. Việc chuyển từ diện kiểm soát xuống cảnh báo cũng phản ánh tình hình tài chính của Vietnam Airlines đã có bước cải thiện, dù doanh nghiệp chưa xử lý hết khoản lỗ lũy kế.

Theo báo cáo thường niên 2025 của Vietnam Airlines, tính đến ngày 31/12/2025, doanh nghiệp có tổng cộng 27.203 cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu HVN đóng cửa phiên 10/7 tại 25.400 đồng/cổ phiếu, giảm 0,59%, với hơn 1 triệu đơn vị được giao dịch. So với mức 22.300 đồng/cổ phiếu ngày 13/4, thị giá HVN đã tăng gần 14%.

Hai năm liên tiếp có lãi

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Vietnam Airlines cho biết năm 2025 ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất 123.858 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.168 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietnam Airlines báo lãi sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 6.730 tỷ đồng, chấm dứt tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Dù vậy, Vietnam Airlines vẫn còn lỗ sau thuế chưa phân phối hợp nhất 26.686 tỷ đồng nên chưa thể chia cổ tức. Lãnh đạo hãng dự kiến xử lý hết lỗ lũy kế trong giai đoạn 2030-2032, sau đó mới cân đối nguồn lực để chia cổ tức cho cổ đông.

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 22 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với năm trước do áp lực từ giá nhiên liệu.

Hãng cũng đã chào bán 900 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động gần 8.971 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm được ưu tiên cho trả nợ và đầu tư phát triển dài hạn.

Năm 2026, Vietnam Airlines dự kiến đầu tư khoảng 5.200 tỷ đồng, tập trung vào kế hoạch mua, thuê máy bay thân rộng và các dự án dịch vụ hàng không tại sân bay Long Thành.﻿