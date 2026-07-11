Người thân một thành viên HĐQT Kido đăng ký bán cổ phiếu KDC

CTCP Tập đoàn Kido (MCK: KDC, sàn HoSE) vừa công bố đăng ký giao dịch của ông Trần Vinh Nguyên, anh ruột của ông Trần Quốc Nguyên - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc KDC.



Theo đó, ông Trần Vinh Nguyên đăng ký bán 428.863 cổ phiếu KDC trong thời gian từ 16/7 đến 10/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh qua sàn. Giao dịch nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu bán thành công lượng cổ phiếu trên, ông Trần Vinh Nguyên sẽ giảm sở hữu từ 946.109 cổ phiếu xuống 517.246 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ giảm từ 0,33% xuống chỉ còn 0,18% vốn Kido.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu KDC, bà Vương Bửu Linh - Thành viên HĐQT Kido, mới đây báo cáo mua vào 334.500 đơn vị trong tổng số 1,5 triệu cổ phiếu KDC đã đăng ký.

Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 1-29/6/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, bà Vương Bửu Linh nâng sở hữu từ 3,47 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,19%) lên mức 3,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,3%).

Trước đó, bà Vương Bửu Linh cũng chỉ mua vào thành công 674.300 cổ phiếu KDC trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký. Giao dịch thực hiện trong thời gian từ ngày 24/4/2026 đến ngày 22/5/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch cũng bởi điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trong diễn biến khác, Kido mới đây thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, tương đương 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TPF (TPF).

KDC giao ông Trần Quốc Nguyên làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Kido trong TPF sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng.

Kido thông qua cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của TPF theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc; bổ nhiệm người đại diện vốn tai TPF làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời là người đại diện pháp luật của TPF.

Theo tìm hiểu, TPF chỉ mới được thành lập vào tháng 6/2026, đăng ký ngành nghề hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác. Doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính tại Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP.HCM

TPF có vốn điều lệ 640 tỷ đồng, do bà Lê Thị Ngọc Mai góp 96,874%; ông Nguyễn Quốc Lâm góp 3,126% đồng thời giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.



