104 cán bộ nhân viên Gemadept sắp được mua cổ phiếu với giá hời

Công ty cổ phần Tập đoàn Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.



Theo đó, Gemadept sẽ phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu 24-31/7/2026.

Hiện cổ phiếu GMD đang giao dịch quanh mức 75.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, mức giá phát hành cổ phiếu đợt này thấp hơn nhiều so với thị giá.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Sau 2 năm, người sở hữu được phép chuyển nhượng tối đa 50% số cổ phiếu; sau 3 năm, toàn bộ số cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng.

Trước đó, tại Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT-GMD ngày 26/6/2026, Gemadept công bố danh sách 104 cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc dự kiến được mua cổ phiếu đợt này.

Trong đó, ông Đỗ Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Chu Đức Khang - Thành viên HĐQT mỗi người dự kiến được mua 105.000 cổ phiếu,...

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Trong diễn biến khác, Gemadept mới đây công bố, ngày 30/6, tập đoàn này và CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited đã tổ chức Lễ hoàn tất giao dịch (Closing Ceremony), đánh dấu việc hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng vốn giữa hai bên theo các hợp đồng chuyển nhượng đã được ký kết ngày 20/05/2026 và 21/05/2026. Cụ thể:

GMD đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 49% phần vốn góp tại Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holding (nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding). Sau khi hoàn thành giao dịch, Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding đã trở thành công ty con do Gemadept sở hữu 100% vốn điều lệ.

Đồng thời, Gemadept hoàn tất việc chuyển nhượng 49,1% phần vốn tại Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holding cho CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited. Theo đó, GMD không còn sở hữu bất kỳ cổ phần vốn nào tại Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holding.

Bên cạnh đó, Gemadept cũng đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng số cổ phần tương đương 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Mekong Logistics.



