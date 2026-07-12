Giảm hơn 90%, giá cổ phiếu chưa bằng ly trà đá, CEO một doanh nghiệp viết tâm thư xin lỗi cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo hủy niêm yết bắt buộc hơn 800 triệu cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital kể từ ngày 15/7. Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và tiếp tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước khi bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu BCG dừng ở mức 2.530 đồng/cổ phiếu, giảm gần 90% so với vùng giá trên 20.000 đồng ghi nhận vài năm trước.

Sau quyết định của HoSE, ông Ng Wee Siong Leonard, Tổng giám đốc Bamboo Capital, đã gửi thư tới cổ đông, thừa nhận việc hủy niêm yết ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tâm lý nhà đầu tư.

"Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc và chân thành gửi lời xin lỗi tới cổ đông vì những ảnh hưởng, bất tiện phát sinh trong thời gian vừa qua", CEO Bamboo Capital cho biết.

Lãnh đạo Bamboo Capital đồng thời nhấn mạnh việc bị hủy niêm yết chỉ là chế tài của thị trường chứng khoán đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, không đồng nghĩa doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hay mất tư cách pháp nhân. Theo doanh nghiệp, quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông vẫn được pháp luật bảo vệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Giải thích nguyên nhân chậm hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán, Bamboo Capital cho biết thời gian qua doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều biến động về nhân sự cấp cao cũng như bộ phận tài chính - kế toán. Việc bàn giao khối lượng lớn hồ sơ giữa các giai đoạn khiến quá trình đối chiếu kéo dài hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, bao gồm xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ. Theo Bamboo Capital, điều này khiến đơn vị kiểm toán phải thực hiện thêm nhiều thủ tục rà soát nhằm bảo đảm tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

Doanh nghiệp cũng cho biết một số hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán đang được cơ quan điều tra thu thập để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại công ty. Vì vậy, trong một khoảng thời gian nhất định, cả Bamboo Capital và đơn vị kiểm toán không thể tiếp cận đầy đủ tài liệu cần thiết.

Về phương án xử lý cổ phiếu sau khi bị hủy niêm yết, Bamboo Capital cho biết đang phối hợp với cơ quan quản lý để thực hiện các thủ tục liên quan đến tư cách công ty đại chúng và lộ trình tiếp theo của cổ phiếu BCG.

Theo doanh nghiệp, các nội dung này thuộc thẩm quyền xem xét của cơ quan quản lý và còn phụ thuộc vào quá trình xử lý các vấn đề pháp lý liên quan, do đó hiện chưa thể xác định thời điểm, hình thức hay lộ trình giao dịch tiếp theo.

Trong thời gian tới, Bamboo Capital cho biết sẽ tập trung hoàn thiện các báo cáo tài chính còn tồn đọng, khắc phục các vi phạm về công bố thông tin và tiếp tục làm việc với cơ quan quản lý. Doanh nghiệp khẳng định sẽ cập nhật tới cổ đông ngay khi có hướng dẫn hoặc kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Bamboo Capital là tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng hạ tầng, sản xuất - thương mại và dịch vụ tài chính. Năm 2025, ông Nguyễn Hồ Nam, cổ đông sáng lập và cựu Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp, bị khởi tố. Sau diễn biến này, cổ phiếu BCG bước vào chuỗi giảm sâu kéo dài.