Mang về hơn 559 tỷ đồng: "Cỗ máy kiếm tiền" phía sau HIEUTHUHAI, Negav... vận hành ra sao?

DatViet VAC - doanh nghiệp đứng sau nhiều chương trình giải trí như Anh Trai Say Hi, Rap Việt, 2 Ngày 1 Đêm - vừa lần đầu công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

Trong cơ cấu doanh thu, quản lý nghệ sĩ đã vươn lên trở thành mảng kinh doanh lớn thứ hai , mang về 559,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% doanh thu hợp nhất. Năm ngoái, mảng này tăng trưởng 76,6%, trở thành lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất của doanh nghiệp.

Động lực phía sau mảng kinh doanh này là NOMAD Management Vietnam. Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, Công ty Cổ phần Nomad Management Vietnam (NOM) là công ty con do DatViet VAC sở hữu 98,01%.

Theo đăng ký kinh doanh, Nomad hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng diễn viên, người mẫu và lao động các ngành nghệ thuật; tổ chức sự kiện; giới thiệu và xúc tiến thương mại. Hiện Nomad quản lý thương mại khoảng 100 nghệ sĩ, có nguồn hơn 500 nghệ sĩ tiềm năng và mạng lưới quan hệ bao phủ khoảng 95% nghệ sĩ trong nước.

Chính thông qua Nomad, DatViet VAC xây dựng mô hình khai thác thương mại nghệ sĩ. Theo Vietcap, nguồn thu từ mảng quản lý nghệ sĩ không đến từ một hoạt động duy nhất mà được chia thành hai luồng doanh thu, gồm quản lý thương mại đối với nghệ sĩ trong hệ thống và hoạt động đại lý kết nối thương hiệu với các nghệ sĩ không thuộc diện quản lý độc quyền.

Cỗ máy kiếm tiền thứ nhất: Quản lý thương mại

DatVietVAC không quản lý nghệ sĩ theo mô hình đào tạo toàn diện như nhiều công ty giải trí tại Hàn Quốc. Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung vào quản lý thương mại thông qua các hợp đồng có thời hạn từ 3-5 năm, bao gồm các hoạt động biểu diễn, quảng bá thương hiệu và phát trực tiếp (livestream).

"DatVietVAC và các nghệ sĩ ký kết các hợp đồng quản lý thương mại bao gồm các hoạt động như biểu diễn, quảng bá thương hiệu và phát trực tiếp (livestream), mà không yêu cầu công ty phải đầu tư vào hoạt động chuyên môn cho nghệ sĩ”, Vietcap viết.

Theo báo cáo, các nghệ sĩ trong hệ thống thường khai thác các cơ hội thương mại thông qua NOMAD Management Vietnam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên. Với mô hình này, DatVietVAC hưởng mức hoa hồng từ 15-30%, trung bình khoảng 19% trên tổng giá trị các hợp đồng thương mại.

Để mở rộng nguồn nghệ sĩ, Vietcap cho biết DatVietVAC tập trung vào hai nhóm chính gồm các ngôi sao đang lên - những nghệ sĩ có tiềm năng tăng trưởng nhưng quyền thương lượng chưa cao và nhóm tài năng trẻ đang dần được thị trường nhận diện.

Thị trường giải trí Việt Nam hiện chưa hình thành nhiều mô hình đào tạo và phát triển nghệ sĩ một cách bài bản. Trong bối cảnh đó, NOMAD Management Vietnam không chỉ đóng vai trò quản lý thương mại mà còn trở thành "nguồn cung" nghệ sĩ cho hệ sinh thái của DatVietVAC.

Theo ông Đào Văn Kính, Tổng giám đốc DatViet VAC, doanh nghiệp không chỉ tham gia quản lý mà còn đầu tư vào quá trình đào tạo, phát triển nghệ sĩ theo mô hình "Zero to Hero", từ đó mở rộng khả năng khai thác thương mại thông qua các chương trình giải trí, biểu diễn, âm nhạc và các hoạt động dành cho người hâm mộ.

Một số gương mặt như HIEUTHUHAI hay Negav được ông Kính dẫn chứng là những nghệ sĩ có sức hút tăng mạnh sau khi tham gia các chương trình do doanh nghiệp sản xuất.

Điều này cũng trùng khớp với nhận định của Vietcap, mô hình quản lý nghệ sĩ kết hợp với lợi thế sản xuất nội dung giúp doanh nghiệp vừa chủ động lựa chọn nghệ sĩ cho các chương trình, vừa tạo điều kiện để các nghệ sĩ nhanh chóng nâng cao độ nhận diện và gia tăng giá trị thương mại sau khi xuất hiện trên sóng.

Bằng chứng là để tiếp tục mở rộng "nguồn cung" nghệ sĩ, NOMAD đã triển khai chương trình tuyển chọn từ năm 2025 nhằm xây dựng kho nghệ sĩ cho các chương trình trong tương lai. Vòng tuyển chọn đầu tiên thu hút khoảng 500 ứng viên trẻ.

Cỗ máy kiếm tiền thứ hai: ﻿Làm trung gian kết nối thương hiệu với nghệ sĩ﻿

Ngoài doanh thu từ các nghệ sĩ thuộc hệ thống quản lý, Vietcap cho biết DatVietVAC còn phát triển một nguồn thu khác thông qua hoạt động đại lý đặt lịch.

Ở mô hình này, doanh nghiệp không nhất thiết phải quản lý độc quyền nghệ sĩ mà đóng vai trò trung gian kết nối các thương hiệu với nghệ sĩ phù hợp, sau đó hưởng hoa hồng khi giao dịch thành công.

Báo cáo của Vietcap viết: "Luồng thứ hai liên quan đến các dịch vụ đặt lịch với các nghệ sĩ mà công ty không quản lý độc quyền, nơi DatVietVAC đóng vai trò trung gian cho các thương hiệu muốn hợp tác với các nghệ sĩ bên ngoài, và nhận hoa hồng trên các giao dịch thành công”.

Nhóm nghiên cứu của Vietcap đánh giá, việc kết hợp hoạt động quản lý nghệ sĩ với năng lực sản xuất nội dung giúp DatVietVAC hình thành một hệ sinh thái khép kín.

Doanh nghiệp vừa chủ động nguồn nghệ sĩ cho các chương trình mới, vừa có thể tiếp tục khai thác giá trị thương mại của họ sau khi chương trình phát sóng thông qua biểu diễn, quảng cáo, livestream hay các hoạt động hợp tác với thương hiệu.

"Mô hình tích hợp này mang lại cho DatVietVAC lợi thế cạnh tranh bền vững trong việc thu hút, ký kết và khai thác thương mại nghệ sĩ, đồng thời đảm bảo nguồn nghệ sĩ chất lượng cao dồi dào để hỗ trợ sản xuất nội dung trong tương lai”, chuyên gia nhận định.