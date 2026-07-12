Tin vui từ nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD: Việt Nam có thêm 'vũ khí'

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) trong tuần qua cho biết vừa nghiên cứu chế biến thành công 2 loại nguyên liệu mới, nâng tổng số lượng dầu thô có thể chế biến lên 40 loại.

Cụ thể, trong tháng 6/2026, BSR đã chế biến thành công 2 loại nguyên liệu mới gồm dầu thô Erha (Nigeria) và condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt (SVDN). Kết quả đánh giá cho thấy, nhà máy có thể vận hành ổn định ở công suất cận biên 119 - 120% công suất thiết kế, với tỷ lệ chế biến tối đa khoảng 45% thể tích đối với dầu thô Erha và 12% thể tích đối với condensate SVDN.

Đây là tỷ lệ chế biến rất cao đối với một loại dầu thô mới.

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam là doanh nghiệp sở hữu nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam - có mức đầu tư 3 tỷ USD tại Quảng Ngãi. Với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm (148.000 thùng/ngày), nhà máy lọc dầu Dung Quất đang gánh vác khoảng 30% nhu cầu xăng dầu nội địa. Nhà máy lọc dầu còn lại ở Việt Nam là Nghi Sơn (công suất 10 triệu tấn, tương đương 200.000 thùng/ngày). Nguồn cung từ hai nhà máy Dung Quất và Nghi Sơn hiện đáp ứng khoảng 70% tổng mức tiêu thụ trong nước.

Vì sao dầu thô Erha là 'tin vui' cho ngành lọc dầu Việt Nam?

Thế giới có hàng trăm chủng loại dầu với đặc tính rất khác nhau về tỷ trọng, hàm lượng lưu huỳnh, kim loại và thành phần hóa học. Đồng thời, không phải nhà máy nào cũng có thể tiếp nhận mọi loại dầu.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ban đầu được thiết kế chủ yếu để chế biến dầu Bạch Hổ và các loại dầu ngọt có hàm lượng lưu huỳnh thấp của Việt Nam. Vì vậy, khả năng tiếp nhận các loại dầu chua có hàm lượng lưu huỳnh cao vẫn còn những giới hạn nhất định.

Trong khi đó, Erha là một trong những mỏ dầu có sản lượng lớn của Nigeria, được khai thác từ năm 2006. Loại dầu từ đây chứa lượng lưu huỳnh cao gấp gần 7 lần Bạch Hổ và đi kèm các tạp chất kim loại.

Việc BSR làm chủ công nghệ chế biến dầu thô Erha ở tỷ lệ lên tới 45% mở ra cơ hội tiếp cận lâu dài đối với một nguồn dầu thô có trữ lượng lớn, nguồn cung ổn định và có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp phần tăng tính chủ động trong chiến lược bảo đảm nguồn nguyên liệu cho nhà máy.

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp BSR chủ động thích ứng với sự biến động của thị trường dầu thô thế giới, mở rộng "rổ dầu thô", tối ưu chi phí nguyên liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh…

Website kỹ thuật của BSR cho biết giai đoạn hiện hữu của nhà máy được thiết kế cho dầu Bạch Hổ, còn sau dự án nâng cấp mở rộng (Giai đoạn 2 có vốn đầu tư 1,5 tỷ USD), nhà máy sẽ có khả năng chế biến dầu chua.

Trong thực tế, việc BSR liên tục thử nghiệm thành công các loại dầu mới như Murban (UAE), Erha (Nigeria) hay condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt cho thấy doanh nghiệp đang từng bước mở rộng danh mục nguyên liệu ngay cả trước khi dự án nâng cấp hoàn thành.

Và khi Giai đoạn 2 của nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành, khả năng tiếp nhận các loại dầu chua sẽ linh hoạt hơn. Cùng với Nhà máy lọc dầu còn lại của Việt Nam là Nghi Sơn - vốn được thiết kế ngay từ đầu để sử dụng dầu Arab Kuwait, tức nhóm dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao - Việt Nam sẽ có thêm nhiều lựa chọn nguồn dầu thô trên thị trường quốc tế.

Condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt thì sao?

Trong hai loại nguyên liệu mới mà BSR vừa chế biến thành công, condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt gây chú ý hơn về mặt công nghệ. Chưng cất Condensate, nhà máy có thể thu hồi tỷ lệ naphtha cao hơn nhiều loại dầu thô.

Naphtha được ví như "nguyên liệu nền" của ngành lọc hóa dầu, cũng là nguyên liệu đầu vào quan trọng để sản xuất ethylene, propylene và nhiều hóa chất cơ bản.

Chính vì vậy, việc BSR xác nhận condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt cho hiệu suất thu hồi naphtha cao sẽ bổ sung thêm một nguồn nguyên liệu trong nước, góp phần gia tăng nguồn nguyên liệu cho các phân xưởng sản xuất xăng, đồng thời tối ưu cơ cấu sản phẩm và nâng cao hiệu quả chế biến của nhà máy.

Một hình ảnh tại dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt

Liệu tin vui này có giúp giá xăng rẻ hơn?

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn chịu tác động chủ yếu từ giá dầu quốc tế, tỷ giá, thuế, phí và cơ chế điều hành. Việc BSR mở rộng "rổ dầu thô" không làm giá xăng giảm ngay sau một đêm.

Tuy nhiên, điều nó mang lại là khả năng lựa chọn nguyên liệu có hiệu quả kinh tế tốt hơn, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí đầu vào, giảm rủi ro khi một nguồn dầu trở nên đắt đỏ hoặc gián đoạn. Đây là lợi ích tích lũy trong trung và dài hạn, góp phần giữ ổn định hoạt động sản xuất và nguồn cung nhiên liệu trong nước.

Trong ngành lọc hóa dầu, chi phí nguyên liệu thường chiếm phần lớn giá thành sản xuất. Một nhà máy chỉ xử lý được vài loại dầu sẽ gần như bị "khóa" vào một số nguồn cung. Khi giá của những loại dầu đó tăng hoặc nguồn cung gián đoạn vì xung đột, thiên tai hay các quyết định cắt giảm sản lượng, doanh nghiệp gần như không có nhiều lựa chọn.

Ngược lại, càng chế biến được nhiều loại dầu, nhà máy càng có thể linh hoạt tìm nguồn nguyên liệu phù hợp về giá và chất lượng.

Trong bối cảnh nguồn dầu trong nước có xu hướng suy giảm và thị trường năng lượng toàn cầu ngày càng khó lường, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao tính tự chủ và sức chống chịu của ngành dầu khí Việt Nam trong dài hạn.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu của thị trường Việt Nam. Vì vậy, bất kỳ cải thiện nào về khả năng duy trì nguồn nguyên liệu đều có ý nghĩa đối với toàn bộ hệ thống cung ứng nhiên liệu.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, BSR đã chế biến thử nghiệm thành công 3 loại dầu thô mới.